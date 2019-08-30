中職／張瑞麟本季首安 轟全壘打意外又感動

2019-08-30 19:17 中央社 新北30日電



富邦悍將張瑞麟28日本季首度先發就敲出全壘打，他今天表示，前2次打擊其實很緊張，而且之前從來沒在新莊主場敲過安打，第1支就是全壘打，讓他很意外也很感動。

張瑞麟直到24日才上一軍，是本季首次，28日對Lamigo桃猿的比賽被排入先發名單，6局下敲出2分砲，是今年一軍首支安打。張瑞麟今天表示，因為當時球隊落後，球來就攻擊，能第1支安打就敲全壘打，他說：「很意外也很開心，因為前2次打擊其實很緊張」。

雖然去年張瑞麟也有在一軍敲過全壘打，不過能在悍將主場新莊棒球場敲出全壘打，他說：「這次也是滿感動的，因為之前我從來沒在新莊打過安打，可能在主場太想表現，造成反效果」。

張瑞麟表示，之前接到升一軍通知電話時，有嚇一跳，也很興奮，且一、二軍強度還是有差，剛上來時有點緊張。本季張瑞麟在二軍出賽52場，打擊率2成42，有1支全壘打，他說：「狀況還可以，我是屬於比較不會大起大落的，就把自己準備好」。

張瑞麟在2016年加入職棒，去年首度在一軍亮相，出賽9場，敲出5支安打，打擊率3成12。他表示，「去年是第一次（上一軍）比較陌生，這次有經驗了，準備就比較充足，知道該做些什麼」。