U18世青賽／陳柏毓6局失1分 中華首戰勝巴拿馬

2019-08-30 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華隊先發投手陳柏毓，先發6局失1分奪勝投。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 中華隊今天在U18世界盃首戰對上巴拿馬隊，陳柏毓先發6局失1分，與林昱珉、余謙聯手壓制，全場僅被揮出3支安打，打線則共揮出11支安打，終場以4：1贏球，搶下重要一勝。

陳柏毓今天先發登板，1局上讓巴拿馬隊首名打者因失誤上壘，之後靠2次滾地球站上三壘，但陳柏諭頂住壓力，讓巴拿馬隊第4棒擊出三壘滾地球出局，沒有失分。

1局下中華隊開路先鋒何恆佑敲出中外野二壘打，無人出局攻占得點圈，但沒能跑回分數。直到3局下成功突破，2出局後第9棒蔡佳諺敲出中外野方向的三壘打，何恆佑補上安打送回第1分，中華隊先馳得點。

第4局中華隊首名打者鄭宗哲擊出中左外野方向的二壘打，第4棒「怪力男」李灝宇遭到三振，林子豪揮出中外野方向的安打，再替球隊打下分數，中華隊2：0領先，但2出局後林子豪在一壘被牽制出局。

陳柏毓前5局沒有失分，投到6局上被首名打者揮出安打，1出局後又連投2次保送形成滿壘，接著被抓投手犯規奉送1分，比賽形成1分差，而陳柏毓即時回穩，先製造三壘滾地球抓下第2個出局數，再飆三振守住領先。

第7局林昱珉接替陳柏毓登板，投到8局上對首名打者投出保送，中華隊換上第3任投手余謙登板，先用三振抓下出局數，接著捕手林辰勳跑者阻殺出局，也帶動中華隊氣勢，余謙再Ｋ掉巴拿馬隊第4棒化解危機，他自己也振奮吼了一聲。

8局下中華隊打擊士氣大振，林政華、蔡佳諺連敲2支二壘打敲回保險分，何恆佑補上右外野安打還造成失誤，二壘上的蔡佳諺跑回全隊第4分，第9局余謙關門成功，守住勝利。