兩岸棒球賽／世新大學晉級決賽 12月前進深圳

2019-08-29 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



海峽兩岸學生棒球聯賽大會執行長林宗成（左）、徐勇（右）和北方工業大學、廈門大學、大連大學代表合影。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 海峽兩岸學生棒球聯賽台中站經過三天角逐，今天順利落幕，指標性的甲組賽事，台灣球隊在九場比賽贏得八勝，中信金融管理學院、世新大學、中原大學、吳鳳科技大學晉級12月深圳總決賽。

台中站共有23隊參賽，其中十隊來自對岸，分成甲組、乙組、女子組進行比賽，大會執行長林宗成、徐勇今天在閉幕典禮上感謝參賽選手的辛勞，相約12月深圳總決賽再見。

世新大學今天在甲組最後一戰只有四支安打，以1：0擊敗廈門大學，搭上深圳總決賽列車，這場比賽也是甲組比數最少的一戰；世新大學總教練鍾陳偉表示，廈大曾是大陸大學聯賽第一名，實力其實不會太差，加上世新練習場地的牛棚正在整修，投手最近無法好好練投，多少也有影響。

世新教練郭昶宏說，校隊曾經三年升上大專聯賽公開組一級，目前是公開二級，全隊24人都是體保生，平常只能在學校操場練球，但大家都很爭氣，過去也有選手畢業後加入城市隊的例子。

郭昶宏表示，隊上選手都靠棒球專長進入世新，不能不練球，三、四年級也要到業界實習，但大部分人的棒球生涯都到大學為止，希望他們善加利用學校資源，為畢業後就業做好準備，未來不是只有「棒球人」這條路。