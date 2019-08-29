中職／蘇智傑第23轟出爐 朱育賢領先地位危險

2019-08-29 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



蘇智傑第23轟出爐。 報系資料照 分享 facebook 統一獅、中信兄弟隊今天進行高雄澄清湖球場本季最後一戰，獅隊二棒蘇智傑一局下砲轟兄弟洋投萊福力，本季第23轟出爐，追平張志豪並列全聯盟第二，只落後朱育賢兩轟。

蘇智傑八月大爆發，已經揮出八支全壘打，快速逼近全壘打停頓的朱育賢，有機會爭取生涯首座全壘打王頭銜，這支中外野陽春砲也讓獅隊終止跨場連15局未得分。

朱育賢上半季22轟改寫中職紀錄，下半季打了35場比賽只有三轟，最近一支全壘打是8月11日，接下來連續13戰熄火，領先地位岌岌可危。

中職本季已有六名球員達到20轟紀錄，林智勝、林益全21轟並列第四，詹子賢20轟排名第六。