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U18世界盃／中華隊打擊練習近10轟 教頭提醒「平常心」

2019-08-29 18:46聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華隊昨天抵達南韓釜山備戰U18世界盃青棒賽，今天前往比賽球場進行首次練球，除了適應場地外，也進行打擊練習調整手感，為明天開打的賽事做最後備戰，共有近10球被打出全壘打大牆，砲手就位。

中華隊被安排在今天上午於機張現代夢公園棒球場第三球場進行官方練習，但碰上當地陣雨，全隊以打擊、守備及跑壘為主，投手則僅進行傳接球，沒有牛棚練投，場邊還出現2名疑似南韓隊情蒐人員在一旁錄影、做筆記。

第三球場的左、右外野全壘打牆距離為95公尺（約312英尺），中外野全壘打牆則是110公尺（約361英尺），雖距離略短，但全壘打牆加高。

中華隊「怪力男」李灝宇今天打擊練習時，至少5球打出全壘打大牆，另外蔡佳諺2轟，捕手林辰勳也把球打出牆。總教練周宗志說：「看起來打擊狀況都還不錯，覺得他們是有點亢奮，需要平常心一點，明天第一場比賽很重要，怕亢奮過頭，還要再調整一下。」

外野手蔡佳諺埋伏球隊第9棒，他提到，自己從先前的熱身賽起，狀況越來越好，但還未到最佳狀態，「練習的時候有打出來，會讓自己比較有自信。」他也提到，畢竟這只是練習狀況，「比賽形成有效擊球比較重要。」

蔡佳諺過去曾入選國手參與2014年亞洲少棒錦標賽、2017年亞洲青少棒錦標賽，這次青棒階段再披中華隊戰袍，首度有機會挑戰世界盃，他坦言比較亢奮，「想看看每一隊的實力在哪裡，每隊都想遇到。」

中華隊打擊練習期間，疑似南韓隊情蒐人員在場邊錄影、做筆記。記者葉姵妤／攝影
中華隊打擊練習期間，疑似南韓隊情蒐人員在場邊錄影、做筆記。記者葉姵妤／攝影
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中華隊第4棒、「怪力男」李灝宇。記者葉姵妤／攝影
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機張現代夢公園第三球場左外野距離95公尺，但全壘打牆加高。記者葉姵妤／攝影
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機張現代夢公園第三球場外野全壘打牆加高。記者葉姵妤／攝影
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中華隊外野手蔡佳諺。記者葉姵妤／攝影
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