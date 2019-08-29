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12強賽／訪美兩周 馮勝賢：王建民帶來正面回饋

2019-08-29 14:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華職棒秘書長馮勝賢。記者毛琬婷／攝影
中華職棒秘書長馮勝賢。記者毛琬婷／攝影
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中華職棒秘書長馮勝賢日前與世界12強棒球賽中華隊的牛棚教練王建民，在美國展開兩周多的訪查行程，觀察旅美好手近況，也將報告彙整給中華隊總教練洪一中。談到這趟美國行，馮勝賢透露，這些旅美好手看到王建民到來都很高興，帶給他們很多正面回饋。

這次馮勝賢與王建民到美國共拜訪10位旅美球員，主要是了解選手意願及觀察他們的近況，馮勝賢說：「目前他們的意願都蠻高的，最終名單還是要總教練決定。」

馮勝賢透露，這次訪視期間剛好有不少球員都遇到瓶頸，所以看到王建民出現都非常高興，不少球員之後也都有好的表現呈現出來，「像是張育成，我們去的時候雖然沒有安打，但後來就打了兩支全壘打，其中印象最深刻的就是江少慶，看到王建民來，投了兩顆98哩（約158公里），控球也不錯，我跟王建民都說，如果他能打12強，相信我們有機會贏。」

不過根據協議，列入大聯盟40人名單中的選手，都不能參與世界12強棒球賽，馮勝賢說：「我們就是遵守，基本上就單純一點，在40人名單內的球員就不會去碰，依照遊戲規則走。」

馮勝賢還說，現在就是等10月3日確定交出最終28人名單，再來就是後續集訓地點、行程做出安排，「接下來還有中職冠軍賽，時間很趕，到時候有確定行程會再公布。」

馮勝賢王建民中華隊

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