12強賽／60人名單底定 旅外球員大約十幾人

2019-08-29 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



世界12強棒球賽中華隊總教練洪一中（中）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

為了備戰年底世界12強棒球賽，今天在體育署召開中華隊選訓會議，底定60人名單，但礙於不是最後的確定名單，因此並未公布，中華隊總教練洪一中說：「有一些事情還要和工會、大聯盟確認函協調，因為大名單中有些選手可能到最後還是會被移除，若是公布後又被移除，對選手也不尊重。」

洪一中表示，中職秘書長馮勝賢和王建民剛到美國了解旅外球員意願及狀況，加上選訓委員中有幾名業餘教練，所以聽聽他們的意見，「旅外選手的近況都蠻不錯的，王維中也會在60人名單中，張奕最近竄出，也被列入名單，（王）柏融在近這一、兩個月前就有聯絡，他也很有意願參與。」

至於外界關心的陳偉殷，洪一中坦言，因為陳偉殷有大合約、情況特殊，打的機會不大，所以今天沒做什麼討論。根據協議，列入大聯盟40人名單中的選手，都不能參與世界12強棒球賽。

洪一中透露，目前的60人名單中，旅外球員大約有十幾位，業餘球員大概有推薦5、6位，都會納入參考，「業餘方面我比較不清楚，這次也要參考他們的意見，看有沒有什麼好手，這幾天再去做一些觀察，看是不是要放在60人名單內。」

根據規定，9月3日前要向國際棒總提交60人名單，10月3日確定各隊28人名單，洪總強調，不論是職棒或業餘選手，只要狀況好都有可能納入名單中。