中職／32新秀全搞定 味全龍簽約金總額破紀錄

2019-08-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



味全龍簽下選秀會挑進的所有32名新秀。圖／味全龍提供 分享 facebook

味全龍今天公布消息，正式簽下第二指名徐若熙、第三指名李凱威以及第六指名郭天信，在中華職棒選秀會上選進的32位選手全數簽下，簽約金總額上看4200萬元，簽約人數、總金額都寫下中職紀錄。

味全龍和徐若熙日前因簽約金額度卡關，今天球團一併公開前六指名新秀的簽約金，除了狀元劉基鴻先前已知為590萬元，第二指名徐若熙的簽約金為490萬元、第三指名李凱威下450萬元、第四指名朱祥麟為370萬元、第五指名曾傳昇為330萬元、第六指名郭天信獲300萬元，前六位指名新人的簽約金合計2530萬元，占整體簽約金的六成。

領隊吳德威表示，「原先考量預算加上簽約截止日期接近，幾乎要放棄了，反而是創辦人鼓勵我，『既然我們（味全龍）回來了，就是希望給這些打棒球的孩子一個機會。』」

味全龍隊新秀的32人全數到齊，加上自行招募有經驗的林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷與歐耀宗等六位選手，如果加上想再打球的川崎宗則，目前已有39人。

總教練葉君璋表示，已開始思考年底的擴編選秀人選，至少要選4位，再加上川崎宗表達想參與比賽，以及規劃中的洋將名額，味全龍成軍第一年球員人數，可望提前達到聯盟規定第二年所需的46人，「這樣反而是好事，既然球隊都要招募球員進來，提早一年開始訓練效果反而更好。」