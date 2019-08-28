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中職／林智勝打壞球變安打 兄弟下半季穩居龍頭

2019-08-28 22:37聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場對統一獅之戰，老將林智勝六局上硬把外角壞球推成右外野安打，攻下勝利打點，岳東華八局上轟出三分砲，終場7：0獲勝，近十戰搶下八勝，下半季排名仍居龍頭。

雙方先發投手黃恩賜、亞力克前五局形成投手戰，各被揮出三支安打、無失分；兄弟六局上突破亞力克的封鎖，吳東融、王威晨、林智勝安打，加上張志豪高飛犧牲打攻下兩分。

兄弟八局上攻勢再起，王威晨揮出三壘打後，詹子賢安打攻下全隊第三分，林智勝短打造成獅隊後援投手劉軒荅傳球失誤，形成一、三壘有人局面；林其緯接手後守不住局面，被岳東華轟出右外野大號三分砲（本季第三轟），兄弟這半局攻下四分，變成6：0領先。

獅隊第五任投手賴泊凱九局上也出狀況，被安打、保送各一，加上一次暴投送掉第七分，戰況愈變愈糟。

黃恩賜先發五局，被安打三支、保送四次，飆出七次三振，牛棚四人合力幫他守住本季第三勝，戰績3勝5敗。

獅隊全場揮出六支安打，獲得六次保送，但屢攻不下，一共留下十個殘壘，吳桀睿出現兩次雙殺打，一路掛零到底，吞下對戰兄弟三連敗、近十次交手第九敗。

亞力克先發5.2局被揮出七支安打、失兩分，吞下本季第五敗，來台首勝仍未開張。

林智勝黃恩賜

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