定向越野／亞青暨亞青少錦標賽 兩台將登頒獎台

2019-08-28 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2019年亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天在日本山梨縣北杜市開戰，首日短距離賽雖天候不佳，但16位中華隊小將仍賣力完賽，20歳組女將黃敏惠與16歲組女將梁宇琪均名列第6，擠進6強、站上頒獎台。

130位各國選手今天全數上陣，進行20、18、16及14歲組的男、女子組賽事。女子20歲組共有13位選手參賽，中華隊除黃敏惠外，另位選手林擷芳名列第9；此組以大陸隊表現最搶眼，雖然金牌是由地主日本選手拿下，但大隊包辦2至5名。

男子20歲組中華隊有賴賢鴻、黃博遠、鄭凱懋3人參賽，在18位選手中獲第10至12名；男子18歲組中華隊參賽的林沁褆稍輸給第6名31秒而排名第7，蔡亞宸名列第8，首次參賽的馬金言排名15。

中華隊是由東華大學教練陳孝夫擔任總教練，國手出身的賴韋綸擔任教練，共有20歲、18歲、16歲男、女共16位菁英選手，其中20歲女生組實力不錯，去年12月香港亞錦賽，黃敏惠獲1銀1銅，20歲男生組黃博遠、蔡亞宸在男子20歲菁英組排名第5，男子18歲菁英組賴賢鴻、鄭凱懋獲第6名。

中華隊16名選手中，除男選手馬金言、謝品昇、何子宏及女選手蕭佳妤、鄒雅涵等5位選手外，其餘11位選手都已有國際賽經驗。除曾在上屆亞錦賽奪得佳績的黃敏惠、黃博遠、蔡亞宸、賴賢鴻、鄭凱懋，林沁禔、李東陽、林擷芳、郭曼雯、梁宇琪、鄭淳芸也都是目前臺灣頂尖的青年與青少年選手。

台灣山林地區可供定向越野選手訓練的場地極少，台灣小將在賽前訓練營接受山林考驗，選手們都有進步，即使是第一次參賽的選手也都順利完賽，教練團期許選手們在30日進行的短距離接力賽有更好的表現。

本屆賽程27日正式展開，首日進行模擬賽，28日進行短距離決賽；大會明天休兵，安排各種參訪讓各國代表隊認識日本文化，亞洲定向越野聯盟也將召開年度會議，商討亞洲地區定向越野發展策略及重要賽事。