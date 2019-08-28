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中職／陳俊秀三分砲 桃猿領先悍將

2019-08-28 19:17聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職晚上在新莊棒球場舉行，由桃猿對富邦悍將，比賽進行到三局上，桃猿以3:0領先；桃猿打者陳俊秀在一局上就擊出帶有三分打點全壘打，率先得分。

富邦悍將捕手林宥穎。記者陳正興／攝影
富邦悍將捕手林宥穎。記者陳正興／攝影
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桃猿投手冠猛。記者陳正興／攝影
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桃猿打者陳俊秀擊出三分全壘打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者陳俊秀擊出三分全壘打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者陳俊秀擊出三分全壘打。記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手包林傑。記者陳正興／攝影
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富邦悍將中職

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