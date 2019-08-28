中職／蘇智傑、林安可開轟 獅隊推出珍藏T恤

2019-08-28 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



獅隊推出蘇智傑、林安可開轟T恤讓球迷珍藏。圖／統一獅隊提供 分享 facebook

統一獅隊11日花蓮球隊對Lamigo桃猿之戰以19：8大勝，蘇智傑轟出三響砲，新人林安可生涯首轟出爐，球團特別規畫蘇智傑單場三轟T恤、毛巾和林安可首轟紀念T恤、毛巾，29日中午12點起開放球迷網路預購，限時10天，好康只有這一波。

獅隊指出，蘇智傑這件T恤結合三轟當日帥氣打擊動作，搭配他最喜歡的紅色配件色系設計製作；林安可T恤搭配阿根廷國旗水藍色系，結合霸氣猛獅圖騰設計，本次選手特殊紀錄商品適合球迷搶先珍藏。

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