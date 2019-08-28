棒球／沖繩籌組職業隊 來台喊：好想要王溢正

2019-08-28 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



琉球藍海隊社長小林太志（左二）和總經理田尾安志（右二）和猿隊總教練洪一中（右一）、悍將隊總教練陳連宏碰面。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

今天新莊棒球場的富邦悍將和猿隊之戰賽前，正在籌組沖繩第一支職業隊、琉球藍海隊的社長小林太志，和總經理田尾安志到場拜訪，兩人此行目的是希望球隊成軍後能和台灣球壇多多交流，也希望未來能延攬台灣選手加入。

琉球藍海隊在今年7月正式發表並展開籌組，未來以進軍日職為目標，9月將遴選出總教練和教練團，10月自辦選手測試會，預計12月球隊成型上路，明年1月開始辦春訓，3月對外亮相並展開宣傳。

小林太志表示，因為台灣和沖繩的地理位置近，期盼未來多舉辦交流活動，這趟的目的除了和中職打照會，也順便視察台灣球員，如果未來有台灣好手加入，相信也能提升球隊在台灣的曝光度。

由於小林太志過去是橫濱DeNA2007年第一指名的球員，所以曾和來自台灣的王溢正、陳冠宇共事過，今天難得有機會和前隊友再碰面，笑說，「真的很想叫王溢正加入我們。」

琉球藍海隊社長小林太志（中）、總經理田尾安志（左）和郭泰源相談甚歡。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

琉球藍海隊想加入日職並不容易，第一步必須讓目前的12球團開會通過增隊計畫，小林太志期盼能藉由2020東京奧運當契機，若是日本武士隊能奪得佳績、炒熱棒球風氣，或許日職就有擴充的想法，「沖繩喜歡棒球的人很多，希望引起聯盟重視。」

關於球員組成計畫，田尾安志指出會以沖繩在地為優先，但日本全國好手也都可參加，「11月是日職共同測試會，我們也會去現場觀看，12球團挑剩的好手，我們也會邀請來參加自辦測試會。」

沖繩是許多日職球團的春訓基地，每年2月各地球場都有球隊租借，因此琉球藍海隊明年春訓會移師宮古島，等到日職球隊撤退後再回到沖繩本島。

田尾安志過去是日職樂天隊首任總教練，也當過日本國家隊教練團，對於棒打日本全壘打的陳金鋒，以及「抗日英雄」張誌家很有印象；球員時期他也和郭泰源是西武隊友，兩人今天在新莊球場相見歡。