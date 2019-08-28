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中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00Tzuyi

中華職棒下半季原本富邦悍將一枝獨秀，但是後繼乏力就像上半季的中信兄弟一樣，目前已落至第三名的位置。今年富邦擁有王建民在二軍不斷的供輸優異投手，加上打線方面的林益全、胡金龍調整不錯，是他們曾經領先群雄的原因。可惜在投手選擇上的一成不變，帶點優柔寡斷，終於讓他們吃到苦頭。

年初富邦找來韓職強投索沙(Henry Sosa)，並留下前四年的勝投王羅力(Mike Loree)及伍鐸(Bryan Woodall)，若再加上站穩先發的土投陳仕朋及游霆崴，看來是無懈可擊。然而索沙在6月時遭挖角，被SK飛龍買斷合約而回到韓職，悍將改登錄包林傑(Ryan Bollinger)。索沙離隊的同時，另外一位洋投伍鐸也出了問題，這時他已經吞下本季第8敗，位居聯盟敗投王。

悍將教練團一直深信伍鐸實力還在，但未能讓他找回之前的球威，也沒有及時調整陣容，就...
悍將教練團一直深信伍鐸實力還在，但未能讓他找回之前的球威，也沒有及時調整陣容，就讓戰績一路滑了下去。 聯合報系資料照片
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伍鐸在2015年季中加入中信兄弟，2016年一度轉戰獨立聯盟，但在季中回鍋，是黃衫軍最穩定的洋投。去年跟統一獅隊的布魯斯一起轉戰富邦悍將，他擠下三連霸的羅力，拿下2018年的勝投王，並且成為陣中出賽最多、最穩定的洋投。這樣的表現讓他在去年就獲得球隊續約，避免這樣的好手再被其他球隊挖角成為對手。

然而伍鐸今年的狀況就一直不是很穩定，第7場比賽才拿到第2勝，不過因為有幾場賽事是因為隊友火力支援不佳，所以並沒有被特別關注。但就在第8場先發開始，伍鐸每況愈下，4場出賽24又1/3局，狂丟22分，而且包含5支全壘打。他來台灣的前面4年，平均要15局才會被打1轟，差異非常明顯。

上述的4場比賽，第4戰就是索沙離開的隔天(6月5日)，伍鐸的狀況開始被討論，其他球隊的打者表示，感覺他的球威不如以往。隨後他曾返美休息、下放二軍、轉任牛棚、增加休息天數等，但是狀況依然完全沒有調整回來。那場比賽之後他又出賽了10場，8場先發2場中繼，出賽50又1/3局，吞下4敗，其中僅1場優質先發，而且在牛棚出賽還是都有失分，並不是及格的表現，這10場比賽防禦率高達5.72。

一般對於洋將的要求，以往大約會希望能投超過7局，後來因為有些投一休四的調度，加上比賽強度增加，大約6~7局間就算不錯。目前貢獻度最佳的兩位洋投，Lamigo的尼克斯及富邦羅力都超過6局，但伍鐸先發時平均則不到6局，18場先發共計106又1/3局，平均只有5.9局，比其他洋將少了0.6局以上。雖然讓他撐到快6局，但是內容都慘不忍睹，先發的場次中高達11場比賽失分4分以上，其中6場是在最近的8場比賽之中。

羅力平均每場能吃6.5局，比伍鐸多了不少，兩人今年狀況及貢獻度差異非常明顯。 聯...
羅力平均每場能吃6.5局，比伍鐸多了不少，兩人今年狀況及貢獻度差異非常明顯。 聯合報系資料照片
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富邦今年採用三洋投加上陳仕朋及游霆崴，是相當漂亮的先發投手組合。但是因為伍鐸無法支援更多局數，加上本土先發也需要支援，因此對於牛棚部分負擔就會相對吃緊。所幸悍將今年有王建民不斷的調整出本土投手，讓他們幾乎有源源不絕的新鮮手臂可用，但卻讓一軍教練團顯得不夠珍惜及保護年輕投手。

牛棚投手中，除了經驗豐富的陳鴻文、林羿豪都有重返巔峰的身手外，還冒出歐書誠、張竣龍、王尉永及磨練已久的范玉禹。光這裡就提到六位投手，若再搭配其他投手，應該會是很難破解的組合。但是問題出現在除了陳鴻文、林羿豪兩人外，其他投手穩定的時間都不一樣。這並不是因為調整的時間差，很大的問題是調度方式一成不變，看到誰好用就場場用，因為出賽過度所以用壞了，幾乎球隊出賽2場就要登板1場。像歐書誠5月就進入傷兵名單，至今未能回到球場；張竣龍從6月開始防禦率從1.37狂飆至5.47。

富邦悍將今年一直有年輕土投冒出頭，但歐書誠、張竣龍卻顯得有些曇花一現，現在則有王...
富邦悍將今年一直有年輕土投冒出頭，但歐書誠、張竣龍卻顯得有些曇花一現，現在則有王尉永，教練團應該要更懂得珍惜。 聯合報系資料照片
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8月26日富邦確定解約伍鐸，從他問題浮現至此大約兩個半月，對於洋將這麼有耐心，期末考可以有這麼久且這麼多次，這是非常難得見到的現象。確實以他過往的表現絕對值得多給機會，讓他能夠調整看看。但以現實面而言，中華職棒的環境，一半的機會可以打總冠軍賽，一軍就是戰場，不適合過於漫長的等待。球隊給他太多機會，相對就是禮讓一位先發，又耗損牛棚戰力，賠了夫人又折兵。導致現在富邦投手無論先發或牛棚，都充滿了變數，今年球季的一盤好棋，演變成目前戰績尷尬的局面。

伍鐸羅力富邦悍將

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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