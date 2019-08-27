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影／陳仕朋6局無失分好投 悍將2比0完封勝猿隊

2019-08-27 22:11聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

富邦悍將投手陳仕朋今天在新莊主場先發六局無失分，壓制Lamigo桃猿打線，加上後援投手林羿豪、王尉永、陳鴻文各投一局皆沒有掉分，終場悍將以2比0完封猿隊，陳仕朋獲選單場最有價值球員。

富邦悍將先發投手陳仕朋（左）與捕手戴培峰（右）搭擋，演出6局無失分。記者余承翰／...
富邦悍將先發投手陳仕朋（左）與捕手戴培峰（右）搭擋，演出6局無失分。記者余承翰／攝影
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富邦悍將陳鴻文第9局上場關門守住勝利。記者余承翰／攝影
富邦悍將陳鴻文第9局上場關門守住勝利。記者余承翰／攝影
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富邦悍將先發投手陳仕朋6局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋6局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影
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富邦悍將先發投手陳仕朋6局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋6局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影
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富邦悍將以2比0擊敗Lamigo桃猿，賽後球員在場中擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
富邦悍將以2比0擊敗Lamigo桃猿，賽後球員在場中擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
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陳仕朋林羿豪富邦悍將

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