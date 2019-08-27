棒球／北方工大12名台灣球員 不敵吳鳳科大

2019-08-27 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



海峽兩岸學生棒球聯賽台中站今天正式開打。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 海峽兩岸學生棒球聯賽台中站今天開打，北方工業大學以台灣球員出賽，對吳鳳科技大學之戰1：2落敗，北方工大總教練、前兄弟象隊教頭江仲豪表示，這批學生返台過暑假兩個月未練球，只進行自主訓練，不是很進入狀況。

兩隊各揮出四支安打，吳鳳科大三局下攻下全場第一分，北方工大四局上扳平比數，吳鳳科大六局下把握機會攻下致勝分，終場一分之差獲勝。

北方工大全隊20人有10名台灣球員，整體實力在大陸大學隊算是頂級水準；江仲豪表示，自己也是6月17日就返台休假，今天對吳鳳科大之戰沒有大陸選手，除了這10名台灣學生，還有兩名畢業生也符合參賽資格，全隊就是這12名台灣球員應戰。

北方工大四月在北京站打出一勝二敗，以5：4擊敗世新大學，也是大陸球隊對台灣唯一一勝，就算台中站兩場比賽未勝（後天對戰台北城市科技大學），也確定晉級12月深圳總決賽。

江仲豪表示，比賽就是這樣，失分不能多、得分不能少，吳鳳科大實力不錯，算是北方工大碰過的對手中，水準很好的球隊。