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中職／悍將註銷去年勝投王伍鐸遭 登錄班華德

2019-08-27 14:20聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

富邦悍將球團感謝伍鐸(Bryan Woodall)這二年來的貢獻。圖／富邦悍將提...
富邦悍將球團感謝伍鐸(Bryan Woodall)這二年來的貢獻。圖／富邦悍將提供
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富邦悍將隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）本季表現不佳，戰績只有2勝12敗，日前遭到解約，悍將球團今天發布新聞稿，正式註銷洋投手伍鐸，並登錄班華德（Travis Banwart）遞補洋將空缺，

富邦悍將新聞稿全文

隨著下半季例行賽進入白熱化階段，為持續提升團隊戰力與進行最後衝刺，富邦悍將球團經過多次會議後，決議註銷美國籍投手伍鐸，將第三號洋投名額更換為同樣來自美國的班華德。球團感謝伍鐸這二年來的貢獻，也期望班華德能夠填補球隊戰力，一起為總冠軍努力。

在中華職棒已累積五年經驗的伍鐸，自2018年起加入富邦悍將後共出賽49場，主投282.1局繳出202次奪三振，為球隊拿下16場勝投，曾兩度榮獲單月最有價值球員獎，以及年度最佳十人獎及勝投王等殊榮，是球團相當重要的投手戰力之一。

無論是否擔任先發投手，總是以幫助球隊贏球為目標的伍鐸，堅持以最認真的態度進行訓練，絲毫沒有任何懈怠。伍鐸表示：「很高興能夠加入富邦這麼棒的球隊，也感謝這二年來幫助過我的每一位教練與隊友，希望大家能夠繼續維持高昂的士氣拚戰到最後，拿下今年的總冠軍。」

七月中向球團報到的美國籍投手班華德，具有豐富的美、韓職投球經驗，累計生涯在3A出賽141場，留下44勝與防禦率4.57的紀錄。經過數次的牛棚練習以及二軍實戰後，已於八月初開始隨隊，預計在近期內就會依教練團規劃登板投球，球團期望能夠借重他豐富的投球經驗，幫助球隊拿下一場又一場的關鍵勝利。

伍鐸富邦悍將牛棚

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