中職／新人王預測 猿隊陳晨威一枝獨秀

2019-08-26 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中職例行賽剩下約一個月，新人王之爭有望提前塵埃落定，猿隊開路先鋒陳晨威表現稱職，整季穩定貢獻，在其餘新秀無太多亮點的情況下，囊獲中職30年最佳新人獎十拿九穩。

陳晨威開季從一軍出發，原先守位為游擊，後來轉移外野防區，本季目前出賽84場，打擊率3成03、上壘率3成66、長打率4成34，有5轟、32分打點，11支三壘安打超越中信兄弟隊張志豪，締造中職菜鳥新高，22次盜壘成功，還在盜壘王的競爭行列中，僅次中信兄弟王威晨的25盜。

猿隊上半季封王時，總教練洪一中就點名陳晨威是新人王熱門人選，當時洪總表示，陳晨威具第一棒必備的腳程，形成內野安打的機會高，上壘後破壞力大，今年連上壘率、長打率也很出色。

陳晨威是猿隊去年季中選秀第二輪指名，和富邦悍將隊野手王正棠同為少數能在本季穩定出賽的菜鳥，不過王正棠上賽季打席達142，超過新人獎資格限定的124打席，無法成為競爭者。