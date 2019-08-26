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中職／新人王預測 猿隊陳晨威一枝獨秀

2019-08-26 23:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

中職例行賽剩下約一個月，新人王之爭有望提前塵埃落定，猿隊開路先鋒陳晨威表現稱職，整季穩定貢獻，在其餘新秀無太多亮點的情況下，囊獲中職30年最佳新人獎十拿九穩。

陳晨威開季從一軍出發，原先守位為游擊，後來轉移外野防區，本季目前出賽84場，打擊率3成03、上壘率3成66、長打率4成34，有5轟、32分打點，11支三壘安打超越中信兄弟隊張志豪，締造中職菜鳥新高，22次盜壘成功，還在盜壘王的競爭行列中，僅次中信兄弟王威晨的25盜。

猿隊上半季封王時，總教練洪一中就點名陳晨威是新人王熱門人選，當時洪總表示，陳晨威具第一棒必備的腳程，形成內野安打的機會高，上壘後破壞力大，今年連上壘率、長打率也很出色。

陳晨威是猿隊去年季中選秀第二輪指名，和富邦悍將隊野手王正棠同為少數能在本季穩定出賽的菜鳥，不過王正棠上賽季打席達142，超過新人獎資格限定的124打席，無法成為競爭者。

猿隊近年農場養成有目共睹，不過前一次摘下新人王已是2016年的王柏融，去年雖然「狀元捕手」廖健富和牛棚主力吳丞哲雙雙入圍最終三人候選名單，但由統一獅隊投手施子謙以11勝的戰績，攔截新人王寶座。

桃猿隊陳晨威囊獲中職30年最佳新人獎十拿九穩。本報資料照片／記者侯永全攝影
桃猿隊陳晨威囊獲中職30年最佳新人獎十拿九穩。本報資料照片／記者侯永全攝影
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