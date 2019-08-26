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U18台美交流賽／美國隊滑球140 日本不輸老美

2019-08-26 19:43聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中華青棒隊備戰30日開打的U18世界盃棒球賽，已在台中球場和美國隊進行兩場熱身賽，中華隊總教練周宗志表示，中華棒球協會安排這種高強度比賽對球員很好，美國隊投手光是滑球140公里，就已經是國內很多投手的直球速度。

中華隊面對充滿未來之星的美國隊，熱身賽0：7、3：6吞下二連敗， 但周宗志認為，球員適應程度愈來愈好。

「第一戰知道對方球速快，出棒還是慢了一些，第二戰已經好很多。」周宗志說，第二戰安打數雖不多，但不管被三振還是擊出去的球，都能跟上節奏，教練團樂於見到這種狀況。

中華隊有四名投手最快球速超過150公里，美國隊投手群直球均速就達150以上；周宗志表示，其實每屆世界青棒賽每天都會碰到球速150公里的投手，日本隊這次投手陣容不比美國差，隊上選手一定要好好適應這種短期比賽。

中華隊原定今天在台中球場對美國隊進行第三場熱身賽，周宗志希望打者經過前兩戰後，打擊命中率更高，對直球、變化球的掌握更好；但賽前突然下起傾盆大雨，導致比賽被迫取消，兩隊明天中午一點進行最後一場熱身賽。

本屆世界盃棒球賽共有12隊參賽，中華隊在預賽B組的對手包括美國、日本、巴拿馬、西班牙、南非，A組是南韓、澳洲、荷蘭、加拿大、尼加拉瓜、中國大陸。

中華青棒隊提早適應美國隊強力投手群，總教練周宗志認為是好事。記者藍宗標／攝影
中華青棒隊提早適應美國隊強力投手群，總教練周宗志認為是好事。記者藍宗標／攝影
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中華隊全力備戰U18世界盃棒球賽，美國隊是同組勁敵。記者藍宗標／攝影
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