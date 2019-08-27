日職／想與野村克也齊名 森友哉要先過吉田這關

說到捕手，由於是球場上防守的指揮塔，工作繁重，一般來說都呈現出守優於攻的狀態，日職當然也不例外，12球團的主力捕手中，大多數的球員打擊率都不高，且長打能力也不算強，但西武的24歲捕手森友哉，卻在洋聯的打擊排行榜上排第一名，是日職今年打擊最出色的捕手。

森目前的打擊率是3成32，暫居洋聯打擊王，81分打點已超越去年的80分，排聯盟第4，安打、二壘打也是聯盟前10，另外還有17支全壘打，全壘打數則是追平15年球季，安打、壘打數也逼近生涯單季最高，OPS高達0.956，是聯盟第2，值得一提的是K/BB比，從去年的1.5進步到1.3左右，不只是打擊表現，連選球的精準度也進步不少。

森本季已出賽110場，球隊還剩下26場比賽要打，即使之後全勤，本季的出賽數也不會是生涯最高，但在炭谷銀仁朗行使FA轉隊後，他從開季起就擔任主力先發捕手，預計到季末應會以捕手身份出賽超過100場，遠比去年的74場多出許多，在捕手工作量大幅增加的狀況下，打擊還能維持，甚至創下個人新高，實在是不容易的事情。他在22日的比賽，中村剛也輪休的情形下，首次擔任先發第4棒，是西武球團繼79年田淵幸一後，再度有捕手打第4棒，也成為西武第101代4棒打者。

西武強打捕手森友哉目前以.332暫居洋聯打擊王，全壘打17支也追平2015年的生涯最多紀錄。 擷圖自維基百科／Rikigon 攝影 分享 facebook

如果森在球季結束時順利拿到打擊王，那也是相隔54年後再度在洋聯有捕手拿到打擊王，前一個在65年奪下打擊王，正是球界的大老野村克也，當年他不只以3成20拿下打擊王，還打出42轟、110打點，勇奪打擊三冠王。當然，森要摘下打擊王的桂冠，還是得面臨一些挑戰，除了本身打擊狀況的維持外，位居第2的吉田正尚，在6月之後的打擊手感火燙，單月的打擊率都超過3成，且逐月上升，8月至今的打擊率甚至高達4成17，森雖然在8月也有3成64，但仍比不上恐怖的吉田，吉田是現今森打擊王寶座最大的威脅者。

歐力士外野手吉田正尚最近手感火熱無比，目前打擊率高達.326，將會是森友哉拚打擊王的最強競爭對手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

除了森之外，日職還有幾名捕手今年的打擊其實也不錯，包括廣島的會澤翼、阪神的梅野隆太郎及軟銀的甲斐拓也。會澤一直以來都算是有打擊能力的捕手，去年有3成打擊率及13轟，今年也維持在2成7左右，全壘打則有9支，打點已創下個人單季新高的50分；梅野這兩年也有一定的打擊能力，今年已打出8轟，47分打點已追平生涯單季最高，安打數也差5支就能連兩年達到百安，更難得的是他今年已有12次盜壘成功，是繼09年的狩野惠輔後，再度有捕手在10盜以上；甲斐加農是今年打擊進步最多的捕手，打擊率從去年的不到2成2提升到目前的2成6，11轟、87安及40分打點也都是個人單季新高，安打只差13支就能達到百安，另外，與梅野一樣，他本季在盜壘上也有所突破，已來到新高的9次，比前兩季加起來還多。

梅野及甲斐今年在全壘打及盜壘上都有表現，尤其是盜壘，捕手要10次實在太困難，而前一位以捕手身份達成10轟及10盜的球員是前養樂多名將古田敦也，古田在99年球季打出13轟及跑出10次盜壘，現在梅野及甲斐兩人，一個差2轟，一個差1盜，究竟誰會先成為相隔20年後，新一代豪打俊足猛如雷的捕手呢？