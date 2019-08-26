中職／沒競爭對象 陳晨威新人王十拿九穩

2019-08-26 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



猿隊開路先鋒陳晨威開季至今表現穩定，幾乎提前預約新人王。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

例行賽剩下約一個月時間，中職30年新人王得主呼之欲出，猿隊開路先鋒陳晨威開季至今表現穩定，幾乎提前預約這座個人獎項。

陳晨威開季擠進一軍陣容，雖然開幕戰未上場，但第二戰起逐漸接下游擊大關，獲得穩定上場空間，4月後固定擔任先發第一棒，打擊率幾乎維持三成以上，後來轉到外野守備。

目前陳晨威84場出賽，打擊率3成03、五轟、32分打點，其中11支三壘安打已經刷新中信兄弟隊張志豪，成為中職單季新紀錄，擁有一雙快腿也讓他現在以22次盜壘成功，名列聯盟第二，僅次於中信兄弟王威晨的25次。

去年季中選秀加入的新球員，本季沒太多人站穩球隊主力，除了陳晨威外，另一人為富邦悍將隊的王正棠，但他去年已打142打席，超過124打席新人獎角逐限制而失去資格，另外，中信兄弟李振昌也因旅外資歷無法加入競爭。

其餘今年賽季曾一軍出賽的菜鳥球員，表現較亮眼的，有剛中斷連續17場安打的統一獅隊林靖凱，不過僅28場出賽，貢獻程度和陳晨威有段落差。

猿隊去年第一輪指名的投手翁瑋均雖然也有14場出賽、12場是先發，但戰績三勝五敗、防禦率5.79，新人王之爭明顯不敵第二輪上榜的隊友陳晨威。