中職／李承禎350萬簽約金加盟 猿隊7新秀全簽

桃猿球團今天宣布簽下今年選秀第二指名、平鎮高中投手李承禎，簽約金350萬元。 聯合報系資料找 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

桃猿球團今天宣布簽下今年選秀第二指名、平鎮高中投手李承禎，簽約金350萬元，也代表今年選秀七人全數成功簽下，將在9月1日與其他新人一同舉行加盟儀式。

Lamigo桃猿隊已與季中選秀第二指名的新人投手李承禎達成加盟共識，他將以簽約金350萬元的條件加盟Lamigo桃猿隊。

今年第二輪指名的右投手李承禎出生於2000年9月14日，身高185公分，體重85公斤。球團提供李承禎簽約金350萬元附帶80萬元的激勵獎金。一軍月薪資為8萬元。

李承禎就讀龜山國小、新明國中一直到平鎮高中，一直是在桃園的球隊擔任投手要角。2018年臺中市金龍盃全國青棒菁英賽拿下最有價值球員獎、第五屆立德盃全國青棒錦標賽功勞獎、投手獎（防禦率：0.00、13局）、一百零七學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍賽先發，108年王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍四強賽投出完投完封以及第四十屆小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽冠軍(四強賽勝投)，表現優異。

李承禎表示，能夠加入桃園在地職棒實在太榮幸了，感謝身旁所有人一路以來的支持，自己會在職棒好好打拼！球團表示，待李承禎通過體檢及完成相關入團手續後，球團將擇9月1日（日）舉行球場新人加盟儀式，歡迎蘇俊璋、李承禎、林澤彬等新人投入桃猿軍團。