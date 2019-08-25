中職／2打點+關鍵接殺 陳晨威1人扳倒象

2019-08-25 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台中報導



猿隊陳晨威昨天打回兩分，成為球隊止敗英雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo桃猿隊近期打擊不振，昨天與中信兄弟隊三連戰最後一場比賽，只靠陳晨威的安打敲回兩分，但投手守住局面，終場以二比一贏球，終止近期和對戰四連敗，也斬斷中信兄弟五連勝，賽後總教練洪一中大呼，「這場比賽真的好看，連我都冒汗了。」

猿隊上周首戰靠李茲先發六局無失分，以七比二擊敗獅隊，之後吞下四連敗，且除了周四以七比八不敵獅隊，另外三戰合計只拿六分，洪總直言：「這周的打擊狀況不理想，三振數也滿多的。」

昨天猿隊敲十支安打只換回兩分，但李茲「投一休四」再出馬，以五點二局無失分表現壓制兄弟，猿隊總算贏球，李茲也拿下本季第十三勝、六連勝，在勝投榜上持續領先。

李茲在六局下留滿壘局面退場，葉文淇登板後讓代打的「恰恰」彭政閔擊出中外野飛球，被陳晨威接進手套，化解危機，成比賽關鍵。洪總表示：「原本換左投對左打（蘇緯達），但我們運氣不錯，他們換恰恰，那球他掌握得很好，但落點不是很好。」

陳晨威昨天攻守都建功，單場雙安都帶有打點，敲回全隊所有得分，拿下單場ＭＶＰ，賽後他卻直呼是「撿到的」，而他擔任中外野手也用守備表現幫助球隊，尤其六局下的關鍵接殺，他說：「當下滿緊張的，想說是滿壘，球一打出來，一個瞬間反應去接。」

中信兄弟昨天則只靠王勝偉在七局下的陽春砲轟回唯一分數，個人單季十轟平生涯最多，過去不以全壘打見長的他也完成連兩年十轟的成就。