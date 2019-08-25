中職／陳晨威雙安建功 猿隊2：1勝兄弟止敗

2019-08-25 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃猿陳晨威2支安打敲回全隊所有分數，終場猿隊以2：1贏球，終止近期4連敗拿下單場MVP。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟隊，勝投王李茲有效壓制兄弟打線，再靠陳晨威2支安打敲回全隊所有分數，終場猿隊以2：1贏球，終止近期4連敗，陳晨威拿下單場MVP；兄弟則是終止5連勝，目前仍領先猿隊1.5場勝差。

猿隊3局上率先突破紐維拉的投球，陽耀勳揮出二壘打，靠梁家榮的短打推進上得點圈，陳晨威揮出右外野安打，替猿隊送回第1分。

6局下中信兄弟在2出局後靠安打和2次保送攻占滿壘，葉家淇接替猿李茲登板，讓代打的彭政閔擊出中外野飛球遭接殺，化解失分，

猿隊接著在7局上又有攻勢，郭嚴文、梁家榮接連安打，陳晨威再敲右外野方向的二壘安打送回1分，替球隊追加保險分。

7局下兄弟王勝偉從葉家淇手中揮出中外野陽春全壘打，替兄弟追回1分，單季10轟平生涯最多，連續2年達成單季10轟也是他生涯頭一遭，而兄弟最終沒能再多添分數，終場以1分差落敗。

猿隊先發投手李茲，今天主投5.2局，被敲出3支安打，送出8次三振，沒有失分，拿下本季第13勝，在勝投榜上持續領先。兄弟紐維拉則是主投6.2局，被揮出7支安打，失2分，雖是優質先發表現，仍吞下本季第3敗。