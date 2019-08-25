中職／蘇智傑八月狂熱 雙響砲、3響砲統統來

2019-08-25 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



蘇智傑（後排右4）雙響砲擊敗悍將隊，自認八月感覺超好。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

統一獅隊今天在天母球場以4：2擊敗富邦悍將隊，二棒蘇智傑成為贏球最大功臣，前兩打席連續開轟，本季22轟紀錄躍居全壘打排行榜第三，他說：「平常心面對每場比賽，挑戰全壘打王不會想太多，才能慢慢追上來。」

蘇智傑本季棒次以三、四棒為主，這次對悍將隊三連戰改打二棒，合計11打數六安打，包括兩支全壘打，攻下六分打點。

今天三連戰最後一戰，蘇智傑轟出雙響砲，全場四打數三安打、包辦四分打點；他表示，打二棒能上壘最重要，不能隨硬揮大棒，教練讓他自由發揮，自己看場上狀況面對投手。

蘇智傑面對悍將隊先發投手游霆崴，首局轟出陽春砲，二局下追加三分砲，生涯第六次至少單場兩支全壘打，他說：「第一支全壘打出現後，就知今天狀況不錯。」

蘇智傑八月已有七支全壘打，包括11日在花蓮球場對Lamigo桃猿隊轟出三響砲，單季22轟再創個人新高，目前只落後猿隊朱育賢三轟，有本錢爭奪生涯首座全壘打王。

他說：「棒次沒差，上場就很開心，也沒特別改變什麼，八月感覺特別好。」

中職最近一位單季全壘打、盜壘「雙20」紀錄是旅日好手王柏融2016年29轟24盜，蘇智傑本季還差四次盜壘達陣，他說：「很期待20-20紀錄，希望有機會達成。」