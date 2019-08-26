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中職／鄭凱文雙10只失1分 50萬月薪物超所值

2019-08-26 07:00Ramos

中信兄弟投手鄭凱文今年球季拿下10勝10中繼成功，成為中職史上「純後援投手」第一人，細數這10勝軌跡，「自助人助」是最佳註解。

3月27日兄弟對桃猿，9局上鄭凱文登板，當時兄弟暫以3:6落後，鄭凱文連讓3名打者擊出飛球出局，下個半局兄弟一口氣灌進4分，靠林智勝再見安打逆轉勝，鄭凱文拿下首勝。

4月10日兄弟對富邦悍將，9局下鄭凱文上場，當時兩隊戰成1:1平手，鄭凱文力保不失，10局上兄弟添得3分，下個半局悍將只拿2分無力反攻，鄭凱文第2勝入袋。

能以後援投手的身份投出10勝10救援，中信兄弟鄭凱文寫下了相當難得的紀錄。 聯合...
能以後援投手的身份投出10勝10救援，中信兄弟鄭凱文寫下了相當難得的紀錄。 聯合報系資料照片
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4月21日兄弟對統一獅，11局上鄭凱文打卡上班，面對一出局一、二壘有人局面，鄭凱文連抓兩個出局數未掉分，下個半局詹子賢轟出再見三分彈，最終以3:0氣走獅隊，也為陳江和引退賽畫下完美句點，鄭凱文收下第3勝。

5月3日兄弟對桃猿，前9局打完雙方形成9:9平手，10局上鄭凱文後援無失分，下個半局首棒打者里迪轟再見全壘打，就這樣，鄭凱文奪第4勝。

6月9日兄弟對桃猿，8局上兩出局一、二壘有人，鄭凱文登板救火，解決陳俊秀未失分，兄弟4:6落後，9局上鄭凱文續投，讓對方打者三上三下，下個半局兄弟大反攻，灌進3分逆轉勝，最後靠張志豪再見安打贏球，鄭凱文拿到第5勝。

7月11日兄弟對統一獅，8局下兩出局一壘有人，鄭凱文順利守成，兩隊6:6平手，接著鄭凱文再投兩局讓對手六上六下，並靠10局上詹子賢適時安打，打下勝利打點，也為鄭凱文打下第6勝。

兩天後兄弟對桃猿，7局上一出局一、二壘有人，鄭凱文登板未掉分，8局上續投仍無失分，終場兄弟10:6贏球，由於先發投手廖乙忠投不滿5局，因此，勝投記在鄭凱文帳上，本季第7勝。

8月6日兄弟對桃猿，8局上一出局二壘有人，鄭凱文上場先故意四壞保送陳俊秀，接著讓陳郭嚴文擊出雙殺打，兩對6:6平手，下個半局兄弟絕地大反攻，單局狂灌6分贏球，9局上李振昌關門成功，鄭凱文第8勝到手。

8月17日兄弟對桃猿，7局下兩出局二、三壘有人，當時兩隊暫以5:5平手，鄭凱文登板滅火，先故意四壞保送林立形成滿壘，藍寅倫擊出左外野飛球造成接球失誤，桃猿連趕兩分超前，還好8局上兄弟拿到3分逆轉，8局下鄭凱文續投無失分，在靠9局下李振昌守成，鄭凱文算驚險拿到第9勝。

8月23日兄弟對桃猿，6局上兩出局滿壘，鄭凱文緊急上場並三振林立解危，下個半局林智勝轟3分砲逆轉，7局上鄭凱文續投無失分，比賽後半段兄弟再添5分大勝而歸，鄭凱文奪第10勝。

鄭凱文拿到這10勝，總計投了12.1局，投了154球，1分未失，防禦率是完美的零，可貴的是，有7勝還是從全聯盟攻擊最強悍的桃猿手中所拿下，自己力保不失，再靠隊友火力反撲摘勝投，可說毫無僥倖成分。

鄭凱文確實投出中職史上最高薪中繼投手的身價，本季他出賽已達51場，投球局數51....
鄭凱文確實投出中職史上最高薪中繼投手的身價，本季他出賽已達51場，投球局數51.2局，其中有12場是投超過1局，還能有這樣穩定的表現，實在是非常不容易。 聯合報系資料照片
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更驚人的是，鄭凱文拿到10中繼成功，投8局只失1分，另有2次救援成功，投1.2局無失分，換句話說，鄭凱文所拿到10勝10中繼2救援，竟然只有失1分，表現相當穩定。

鄭凱文去年的月薪為60萬元，今年減為50萬元，原本他想要擠進先發輪值，但教練團仍希望他待在牛棚，與李振昌、謝榮豪共組勝利方程式，關鍵時刻登板解危，重要性不亞於先發投手。

鄭凱文也沒漏氣，本季出賽51場，全聯盟投手僅次於隊友鄭佳彥，總計投51.2局，全聯盟純後援投手僅次於黃子鵬，防禦率2.96、每局被上壘率1.14，帳面數據和實質貢獻都很亮眼，月薪50萬元絕對物超所值，也是兄弟力拚總冠軍賽門票一大利器。

鄭凱文中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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