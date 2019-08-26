日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

讀賣巨人隊在24日逆轉擊敗了橫濱DeNA，賽後點亮魔術數字20。已經連續4年沒有拿冠軍的巨人軍，奪冠形勢大好。

24日賽後大出鋒頭的是代打擊出再見2分全壘打的石川慎吾。不過別忘了，如果沒有九局下半坂本勇人在兩出局落後1分的局面下擊出追平分安打，巨人恐怕已經輸掉比賽。而這一輸，將會使得他們因為八局上半痛失4分吞下逆轉敗而導致士氣受挫，因此一來一往，這場比賽勝利的影響還不小。

這支安打可以說是坂本勇人，一整年為巨人隊奪回優勝之路上所做出重大貢獻的縮影。已經點亮M20的巨人隊，領先第二名的有6場勝差。最後順利獲得優勝，坂本勇人無異將是年度MVP的最大熱門。巨人隊上一次奪冠的2014年，年度MVP是菅野智之，而上一個MVP打者則要回溯到2012年的阿部慎之助。

本季坂本勇人繳出0.304打擊率、32支全壘打、81分打點的耀眼成績。雖然隨著打擊率距離鈴木誠也的0.341有一段距離，使得一度被討論極高的「游擊手三冠王」機會渺茫。不過打點僅落後給村上宗隆、索托（Neftalí O. Soto）的85分，排名第三；全壘打更是以32轟與索托並列第一，有機會拿下打擊雙冠王。

巨人游擊手坂本勇人今年曾創下連36場上壘的央聯新紀錄，各項打擊成績也都想當優異，打點與全壘打數都有望創下生涯新高。 擷圖自讀賣巨人官網 分享 facebook

尤其是全壘打王的獎項難度頗高。由於游擊手是一個守備負擔繁重的防區，加上傳統日職球隊對游擊手的要求標準一向是「守重於攻」，因此過去對於強打游擊手的印象並不鮮明。日本職棒史上過去能締造單季30轟的游擊手只有宇野勝、池山隆寬、野村謙二郎、松井稼頭央等4人。其中單季最多全壘打是1985年宇野勝的41轟，同時也只有宇野勝曾經在1984年出現37轟，拿下史上唯一的「游擊手全壘打王」。

松井稼頭央，他可以說是近代日本職棒最著名的「強打型游擊手」，後來到美國職棒發展，曾經被譽為日本職棒史上難得一見的超大物游擊手，甚至「一朗接班人」等響亮稱號。不過松井稼頭央在日職單季最多是36轟，拿過2次安打王、3次盜壘王、1次洋聯年度MVP，就是沒有拿過打擊主要三部門的獎項。已經在2016年以0.344打擊率拿下一座打擊王榮耀的坂本勇人，今年如果再獲得全壘打王或是打點王，未來在NPB「強打游擊手」的地位上有望超越小松井，更何況坂本今年才30歲，未來發展還有相當大的空間。

松井稼頭央要不是到美職打了7個球季，他在日職很有機會達成3000安、400轟、500盜的成就。 2006 Upper Deck 球員卡 分享 facebook

無論最後結果如何，坂本勇人都已經寫下生涯年。他過去生涯單季最多是2010年的31支全壘打，8月還沒有結束就已經超越，同年所創的85分打點也已經近在咫尺。另外，5月10日坂本勇人締造開幕之後連續34場上壘，超越了王貞治締造巨人球團新紀錄。緊接著5月12日他再超越金本知憲，以連續36場上壘成為中央聯盟的新紀錄保持人，寫下璀璨的一季。