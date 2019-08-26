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日職／史上最強游擊手 坂本勇人30歲就卡好位

2019-08-26 07:00Hiyan

讀賣巨人隊在24日逆轉擊敗了橫濱DeNA，賽後點亮魔術數字20。已經連續4年沒有拿冠軍的巨人軍，奪冠形勢大好。

24日賽後大出鋒頭的是代打擊出再見2分全壘打的石川慎吾。不過別忘了，如果沒有九局下半坂本勇人在兩出局落後1分的局面下擊出追平分安打，巨人恐怕已經輸掉比賽。而這一輸，將會使得他們因為八局上半痛失4分吞下逆轉敗而導致士氣受挫，因此一來一往，這場比賽勝利的影響還不小。

這支安打可以說是坂本勇人，一整年為巨人隊奪回優勝之路上所做出重大貢獻的縮影。已經點亮M20的巨人隊，領先第二名的有6場勝差。最後順利獲得優勝，坂本勇人無異將是年度MVP的最大熱門。巨人隊上一次奪冠的2014年，年度MVP是菅野智之，而上一個MVP打者則要回溯到2012年的阿部慎之助。

本季坂本勇人繳出0.304打擊率、32支全壘打、81分打點的耀眼成績。雖然隨著打擊率距離鈴木誠也的0.341有一段距離，使得一度被討論極高的「游擊手三冠王」機會渺茫。不過打點僅落後給村上宗隆、索托（Neftalí O. Soto）的85分，排名第三；全壘打更是以32轟與索托並列第一，有機會拿下打擊雙冠王。

巨人游擊手坂本勇人今年曾創下連36場上壘的央聯新紀錄，各項打擊成績也都想當優異，...
巨人游擊手坂本勇人今年曾創下連36場上壘的央聯新紀錄，各項打擊成績也都想當優異，打點與全壘打數都有望創下生涯新高。 擷圖自讀賣巨人官網
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尤其是全壘打王的獎項難度頗高。由於游擊手是一個守備負擔繁重的防區，加上傳統日職球隊對游擊手的要求標準一向是「守重於攻」，因此過去對於強打游擊手的印象並不鮮明。日本職棒史上過去能締造單季30轟的游擊手只有宇野勝、池山隆寬、野村謙二郎、松井稼頭央等4人。其中單季最多全壘打是1985年宇野勝的41轟，同時也只有宇野勝曾經在1984年出現37轟，拿下史上唯一的「游擊手全壘打王」。

松井稼頭央，他可以說是近代日本職棒最著名的「強打型游擊手」，後來到美國職棒發展，曾經被譽為日本職棒史上難得一見的超大物游擊手，甚至「一朗接班人」等響亮稱號。不過松井稼頭央在日職單季最多是36轟，拿過2次安打王、3次盜壘王、1次洋聯年度MVP，就是沒有拿過打擊主要三部門的獎項。已經在2016年以0.344打擊率拿下一座打擊王榮耀的坂本勇人，今年如果再獲得全壘打王或是打點王，未來在NPB「強打游擊手」的地位上有望超越小松井，更何況坂本今年才30歲，未來發展還有相當大的空間。

松井稼頭央要不是到美職打了7個球季，他在日職很有機會達成3000安、400轟、5...
松井稼頭央要不是到美職打了7個球季，他在日職很有機會達成3000安、400轟、500盜的成就。 2006 Upper Deck 球員卡
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無論最後結果如何，坂本勇人都已經寫下生涯年。他過去生涯單季最多是2010年的31支全壘打，8月還沒有結束就已經超越，同年所創的85分打點也已經近在咫尺。另外，5月10日坂本勇人締造開幕之後連續34場上壘，超越了王貞治締造巨人球團新紀錄。緊接著5月12日他再超越金本知憲，以連續36場上壘成為中央聯盟的新紀錄保持人，寫下璀璨的一季。

坂本勇人松井稼頭央讀賣巨人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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