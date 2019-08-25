中職／獅隊蘇傑雙響砲 包辦四分打點

相關新聞
中職／悍將確定留用班華德 去年勝投王伍鐸再見2019-08-25 15:28
中職／伍鐸非勝投王失業最慘 鎌田根本未獲續約2019-08-25 17:16
中職／與建仔為威廉波特開球 馮勝賢像搭時光機2019-08-25 08:19
中職／兄弟單場4轟保龍頭 5連勝甩開猿2019-08-25 00:15
中職／嘟嘟141勝平紀錄 辰總：他應得的2019-08-25 00:13
中職／無緣追平新人連18場安打 林靖凱覺得可惜2019-08-24 22:03
中職／陳韻文跟主審碎唸 辰總：情緒管理還要學2019-08-24 21:32
中職／搭高宇杰默契佳 廖乙忠連3場優質先發2019-08-24 21:14
中職／潘威倫平最多勝投紀錄 要感謝身旁所有人2019-08-24 21:09
中職／提早到場找感覺 蘇緯達生涯首次雙響砲2019-08-24 20:57
中職／蘇緯達雙響砲棒打猿隊 兄弟5連勝護龍頭2019-08-24 20:47
中職／潘威倫10度挑戰141勝 終於勝投追平紀錄2019-08-24 20:41
中職／陳韻文挑戰20次救援 獅隊近5年來第一人2019-08-24 16:29
中職／高國輝腰傷復發 休兵至少兩周2019-08-24 15:53
中職／大師兄雙響8打點寫個人新高 羅力連6季拿2位數勝投2019-08-24 00:06
中職／林智勝雙響砲灌8打點 鄭凱文本季10勝入袋2019-08-23 23:34
中職／戴培峰蹲捕進步 將有更多機會上場2019-08-23 21:54
中職／羅力第10勝到手 連6個球季2位數勝投2019-08-23 21:24
日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列2019-08-22 07:00
中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟2019-08-21 07:00
中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越2019-08-19 07:00
日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？2019-08-19 07:00
日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機2019-08-15 07:00
中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯2019-08-15 07:00
中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣2019-08-14 07:00
中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄2019-08-13 07:00
日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕2019-08-12 07:00
不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務2019-08-08 07:00
中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄2019-08-07 07:00
日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發2019-08-06 07:00
中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？2019-08-06 07:00
中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗2019-07-31 07:00
中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞2019-07-30 07:00
日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌2019-07-30 07:00
中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人2019-07-25 07:00
日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱2019-07-23 07:00
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
熱門文章
世籃賽／庫茲瑪傷退 美國男籃12人名單出爐2019-08-25 08:50
NBA／哈沃德如願重返湖人 新助教基德推了一把2019-08-25 11:06
世籃賽／資格不符規定 克拉克森無緣替菲國出征2019-08-25 13:00
林燈盃籃賽／信念不再 后綜教頭執教告別戰2019-08-25 15:45
MLB／張育成臨時退場 外媒傳升大聯盟2019-08-25 09:38
NBA／湖人前防護員出書 從布萊恩學到寶貴一課2019-08-25 14:15
中職／悍將確定留用班華德 去年勝投王伍鐸再見2019-08-25 15:28
NBA／向眾傳奇球星看齊 哈登創單腳後撤步3分2019-08-25 15:01
MLB／讚大谷打擊媲美楚奧特 柯爾：無法想像2019-08-25 08:13
世籃賽／在家鄉扳倒美國 伯加特盼啟發澳洲NBA夢2019-08-25 12:00
NBA／哈瑞爾復興球鞋品牌 聯手賈奈特與華勒斯2019-08-25 14:00
世籃賽／安戴托昆波全能秀 希臘熱身賽輕取約旦2019-08-25 11:30
MiLB／林子偉連2天開砲 本季第四轟出爐2019-08-25 12:45
U18台美交流賽／150KM頭部觸身 何恆佑送醫2019-08-25 15:23
NBA／為巴特勒找搭檔 熱火允諾引進頂尖球星2019-08-25 18:25
中職／與建仔為威廉波特開球 馮勝賢像搭時光機2019-08-25 08:19
世籃賽／美國熱身賽輸澳洲 波總不感到驚訝2019-08-25 00:28
U15亞青少棒／8局無安打完封韓 中華將爭第7冠2019-08-24 23:01
世籃賽／美男籃13年首敗 米契爾：輸球學到更多2019-08-25 10:15
世羽賽／台將八強全軍覆沒 小戴排名跌到第32019-08-25 00:32
中職／潘威倫10度挑戰141勝 終於勝投追平紀錄2019-08-24 20:41
中職／陳韻文跟主審碎唸 辰總：情緒管理還要學2019-08-24 21:32
中職／蘇緯達雙響砲棒打猿隊 兄弟5連勝護龍頭2019-08-24 20:47
MLB／近兩戰狂掉分 道奇考慮讓柳賢振輪休2019-08-25 08:49
NBA／為自閉症兒投入行善 英格斯設「感官室」2019-08-25 13:40
MLB／大谷達陣單季百安 拚跑二壘卻被觸殺2019-08-25 09:06
桌球／拍落德國前球王 林昀儒晉捷克賽男單決賽2019-08-25 17:14
MLB／57歲克萊門斯寶刀未老 賞大學球員3K2019-08-25 11:04
中職／兄弟單場4轟保龍頭 5連勝甩開猿2019-08-25 00:15
MLB／唯一連5場8K無保送 達比修：我是藝術家2019-08-25 10:22
MLB／洋基開轟平單月紀錄 道奇牛棚守住勝利2019-08-25 08:14
中職／伍鐸非勝投王失業最慘 鎌田根本未獲續約2019-08-25 17:16
MLB／球員周球衣黑白配 外媒砲轟、球迷負評多2019-08-25 14:50
NBA／盼孩子走出戶外 哈登捐24萬翻新球場2019-08-25 12:48
U18世青賽／台灣承辦國際賽 開啟好手旅外風潮2019-08-25 00:21
中職／搭高宇杰默契佳 廖乙忠連3場優質先發2019-08-24 21:14
世籃賽／戈貝爾、迪克洛領軍 法國熱身賽逆轉紐西蘭2019-08-25 13:20
日職／火腿主砲中田翔歸隊 王柏融連兩戰未先發2019-08-25 12:45
桌球／捷克公開賽 林昀儒、廖振珽雙打獲亞軍2019-08-25 09:31
中職／嘟嘟141勝平紀錄 辰總：他應得的2019-08-25 00:13
留言