中職／伍鐸非勝投王失業最慘 鎌田根本未獲續約

2019-08-25 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅隊鎌田祐哉在2012年獲得勝投王，隔年因合約談不攏未獲獅隊續約。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦悍將隊洋投伍鐸本季表現不佳，戰績只有2勝12敗，找不到去年14勝奪下中職勝投王的氣勢，「831洋將大限」後無法續留，在中職五個球季黯然告終；其實從過去勝投王的發展看來，還有比伍鐸更慘的例子，統一獅隊鎌田祐哉、興農牛隊戰玉飛甚至未獲留用。

鎌田祐哉2012年投出16勝，成為獅隊最近奪下勝投王的球員，當年季後因合約談不攏、未獲續留，返日後宣布退休。

前興農牛隊洋投戰玉飛。 聯合報系資料照 分享 facebook

戰玉飛2005年同樣16勝奪下勝投王，隔年回到多明尼加聯盟發展。

另一個勝投王離隊的例子是中信鯨隊郝有力，1999年投出15勝，隔年改打墨西哥聯盟，2003年改名凱文加盟誠泰隊。

兄弟象隊卡斯帝2010年以14勝奪魁，隔年先發兩場吞下兩敗就遭解約，同一年兄弟洋投羅曼16勝排名第一，2012年轉戰日職養樂多隊。

前牛隊洋投楓康兩度奪下勝投王（1998年17勝、2000年20勝），2001年返美加盟道奇隊小聯盟，02年轉戰韓職起亞虎隊，又以19勝奪下勝投王。

中職最近一位單季20勝投手是La new熊隊（Lamigo桃猿隊前身）強森，2008年投出20勝後被韓職SK飛龍隊挖走，但2009年只出賽兩場就遭解約，回鍋熊隊也沒有起色，出賽五場後自認狀況不佳，待不到兩個月自請離隊。