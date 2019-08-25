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中職／與王建民為威廉波特開球 馮勝賢：像搭上時光機

2019-08-25 08:19聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

踏上暌違31年的威廉波特草皮，中華職棒秘書長馮勝賢笑說：「像是坐上時光機。」他在今天為威廉波特少棒賽國際組冠軍賽開球，與他一同赴美的王建民也一起擔任開球嘉賓，寫下一次難得經驗。

台中市太平國小1988年在威廉波特奪冠，馮勝賢就是成員之一，當年在這座球場舉起冠軍錦旗的小球員，如今以中職秘書長的身分重返，他說：「球場上的感覺，就和當年完全一樣。」

馮勝賢這趟與王建民一起赴美為世界棒球12強賽點兵，了解旅美球員狀況，以及徵詢球員參賽意願，由於效力費城人體系的林鋅杰，所屬球隊就位於威廉波特，而有了再返這座少棒聖地的念頭。

馮勝賢與王建民在美國時間24日上午參觀威廉波特少棒賽主球場與博物館，看到自己當年的奪冠影片，也在31年前曾與三名外國小球員一起拍照的外野觀眾席草皮，再次留下影像。馮勝賢表示，雖然球場設備改變了很多，但球場上的感覺幾乎沒變，這趟來到威廉波特感覺就像坐上了時光機。

兩人結束白天的行程後，下午就將前往林鋅杰所效力的短期1A威廉波特橫鋸隊（Williamsport Crosscutters）主場，繼續原訂行程，為12強賽點兵，王建民也趁此行與這些旅美年輕球員，分享自己在美國的打拚經驗。

馮勝賢透露，這次赴美所得到的資訊，都會彙整後交給中華隊總教練洪一中，選出最符合中華隊需求的球員，而目前所拜訪過的旅美球員，都表達有意為國家隊出征的意願，包括本季多數時間在大聯盟出賽的左投王維中。

馮勝賢與王建民今天為威廉波特少棒賽擔任開球嘉賓。馮勝賢／提供
馮勝賢與王建民今天為威廉波特少棒賽擔任開球嘉賓。馮勝賢／提供
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馮勝賢在31年前曾拍照的地點再次留下照片。馮勝賢／提供
馮勝賢在31年前曾拍照的地點再次留下照片。馮勝賢／提供
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馮勝賢王建民中華隊

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