中職／潘威倫平最多勝投紀錄 要感謝身旁所有人

2019-08-24 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅隊老將潘威倫，今晚終於拿到生涯第141勝，追平台灣職棒紀錄，「嘟嘟」說：「打球這麼久，能達成這個紀錄，要感謝的人太多了。」

從開始打球到現在，潘威倫歷經不少次的低潮、受傷，但總是可以走出陰霾、重新來過，「不論是隊友、教練、防護員、家人、朋友都很重要，除了感恩，還是感謝」。

歷經10次先發才拿到141勝，個人的紀錄倒是其次，潘威倫比較不好意思的是，「一段時間沒能幫球隊贏球」，今晚能達成這個里程碑，「隊友守備、打擊、後援都幫了忙」。

受到颱風影響，今晚球場風勢較大，4局上被胡金龍擊出的全壘打是滑球，「嘟嘟」說：「風向影響球的飛行，一般正常的情況，這球應該可以接住。」

潘威倫另在5局上失分，「風勢關係，投球得修正，配球也跟平常不一樣，搭配球種不同」，雖然遇到亂流，但最後結果沒讓他失望，拿到勝投的同時，中止近3個月的9連不勝、5連敗。

悍將隊在潘威倫退場後繼續追分，8局上打了一輪、9人次，把比數追到8：10，在場邊的「嘟嘟」沒有太緊張自己的勝投，「就是像往常一樣，繼續幫隊友加油」。