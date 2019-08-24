中職／蘇緯達雙響砲棒打猿隊 兄弟5連勝護龍頭

2019-08-24 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



蘇緯達(中)擊出全壘打。 擷圖自畫面 分享 facebook 中信兄弟隊本周在洲際主場賽事砲聲隆隆，今天對戰Lamigo桃猿隊，單場4轟，包括蘇緯達生涯首次雙響砲，廖乙忠則繳出7.1局失1分的好投，終場中信兄弟以9：1勝出，收下5連勝，也與猿隊拉開2.5場勝差。

猿隊新秀投手翁瑋均相隔1個月再次先發，但首局就遭砲轟，中信兄弟在2出局後連續選到2次保送，張志豪接著轟出中外野3分全壘打，本季第23轟出爐，再1轟就將追平個人在2017年的單季最多轟紀錄。

蘇緯達接著上場又「背靠背」補上陽春砲，之後岳東華安打、高宇杰二壘打多添1分，兄弟首局就打了一輪，取得5：0領先。猿隊則在2局下靠著陽耀勳、林承飛2支二壘打追回1分。

3局下蘇緯達在2出局後再從翁瑋均手中揮出左外野陽春全壘打，是他生涯首次單場雙響砲，也是兄弟繼昨天林智勝單場2轟後，連續2天有球員演出雙響砲表現。而林智勝在5局下又揮出一發左外野陽春彈，連續2場開轟，本季累積21轟。

第7局兄弟攻勢再起，詹子賢、林智勝2支二壘打多添1分，2出局後蘇緯達補上安打追加打點，將比數拉開為9：1，最終也成功收進勝利。蘇緯達單場4安3打點，拿下單場MVP。

兄弟先發投手廖乙忠今天主投7.1局，用116球，被敲出7支安打，投出3次保送和6次三振，失1分，連3場比賽優質先發，拿下本季第3勝。

翁瑋均今天則是先發4.2局，被揮出7支安打，其中有4支是全壘打，失7分都是自責分，吞本季第5敗、3連敗。