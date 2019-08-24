中職／潘威倫10度挑戰141勝 終於勝投追平紀錄

2019-08-24 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



潘威倫今晚對悍將隊投5局、失4分，拿到本季第6勝、生涯第141勝。記者林伯東／攝影 分享 facebook 歷經10度挑戰，統一獅隊老將潘威倫終於拿到生涯第141勝。記者林伯東／攝影 分享 facebook 歷經10度挑戰，統一獅隊老將潘威倫終於拿到生涯第141勝，追平兩職棒聯盟合計最多勝投紀錄；獅隊今晚以10：8擊敗富邦悍將隊，中止對戰3連敗。

「嘟嘟」潘威倫在5月26日對中信兄弟隊先發，拿下個人本季第5勝、生涯140勝後到今天賽前為止，連9次先發沒拿勝投，期間雖有4場投出優質內容，仍連吞5敗。

今晚比賽首局下，獅隊以保送、蘇智傑、潘武雄、陳鏞基、鄧志偉安打及林祐樂內野滾地球拿4分，成為潘威倫堅強後盾。

「嘟嘟」在4局上被胡金龍轟出陽春砲，5局上被敲4支安打、失3分，悍將隊一度追到1分差落後，但下半局獅隊打線再度挺身而出，用5支安打回敬4分。

潘威倫投完5局退場，雖被擊出8支安打，失4分都是責失，這回獅隊打擊沒漏氣，聯手幫老大哥留住勝利。

「嘟嘟」職棒生涯前16年，在2017、2010年各有過連7場先發沒拿勝投的紀錄，這次挑戰生涯141勝歷經坎坷，連9戰先發無勝，是個人最慘紀錄。

潘威倫生涯勝投數在中職居首，第2名是前興農牛隊洋投勇壯108勝，本土投手次多則是謝長亨的100勝。

在141勝累積之旅中，潘威倫最傲人的表現，是在2008年寫下的跨季21連勝，2007年他在開季吞兩敗後，單季拿到16勝。

從2007年3月23日對誠泰COBRAS隊拿下勝利起，「嘟嘟」連勝紀錄直到隔年6月24日中止（對Lanew熊隊投6局、失7分），跨季連21勝，中職無人能及。

前兄弟象隊投手陳義信在中職生涯拿到92勝，另在台灣大聯盟有49勝，職棒生涯累積141勝，是兩聯盟合計最多勝投紀錄，今晚被潘威倫追上。