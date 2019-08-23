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中職／林智勝雙響砲灌8打點 鄭凱文本季10勝入袋

2019-08-23 23:34聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟第六棒一壘手林智勝單場兩支三分炮。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第六棒一壘手林智勝單場兩支三分炮。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟隊昨天擠下Lamigo桃猿隊，登下半季龍頭，兩隊今天起在台中洲際棒球場展開3連戰，中信兄弟靠林智勝生涯第21次單場至少雙轟，單場灌進8打點，助中信兄弟以11：3收下4連勝，鄭凱文也以後援身分拿下本季第10勝。

林智勝今天首打席就開砲，2局下一、二壘有人時，面對王溢正先擺出短棒，但收打把球轟出左外野大牆，形成一發3分砲，是他本季第19轟，也替兄弟打下3：0領先。

猿隊在3局上靠林承飛、林立及林泓育的3支二壘打追回2分，讓比數縮小成1分差。6局上陽耀勳代打揮出陽春全壘打（本季第3轟），一棒把比數扳平，雙方3：3再戰。

平手局面下，林智勝在6局下再從王溢正手中揮出左外野3分全壘打，助兄弟要回領先，而他生涯第21次單場至少雙轟（1次三響砲），寫中職第二高紀錄，再1次就追平張泰山保持的中職紀錄。

7局下兄弟又有攻勢，詹子賢在滿壘時揮出高飛犧牲打送回一分，林智勝接著再敲安打送回2分，個人單場8打點進帳，不僅寫個人生涯新高，也追平中職次高紀錄，過去中職單場最多打點則是1997年9月1日奧力偉締造的11打點。

兄弟在第8局繼續追加分數，靠保送和2支安打攻占滿壘，王威晨敲安送回1分，周思齊內野安打也帶有打點，將比數拉開為11：3。

林智勝今天單場3安，包括兩發3分砲，貢獻8分打點，拿下單場MVP。鄭凱文中繼1.1局無失分，拿下個人本季第10勝，成為中職史上首位全後援出賽拿下10勝、10中繼的投手。

至於猿隊王溢正今天先發6局，被敲出5支安打，失6分來自林智勝的2發全壘打，另有6次三振，挑戰個人單季新高的第12勝失利。

【中央社台中23日電】

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊投手鄭凱文接棒「轉運手」，今天與Lamigo桃猿隊比賽平手時接手中繼解危，隊友林智勝3分砲火力支援，鄭凱文成為中職史上第2人單季10勝10中繼。

鄭凱文公元2014、2015年間在球隊定位先發投手，連兩年單季拿下至少10勝，2018年後轉任後援投手，去年後援出賽戰績4勝5敗、16中繼成功，今年後援出賽表現更進化，昨天與富邦悍將隊交手，拿下個人本季第10次中繼成功。

兄弟晚間在洲際棒球場迎戰桃猿，6局兩隊3比3平手，兩人出局、滿壘時鄭凱文接手中繼，三振林立化解掉分危機；6局下半林智勝3分砲，一棒超前比數，鄭凱文拿下勝投，是個人本季第10勝。

鄭凱文成為繼2011年統一7-ELEVEn獅隊投手王鏡銘後單季10勝、10中繼第一人，中職史上第2人，也是繼2012年兄弟官大元後，再度出現後援投手單季拿下至少10勝；王鏡銘的單季10勝中有2勝為先發勝，如果以純後援完成單季10勝、10中繼，鄭凱文為史上第1人。

鄭凱文表示，紀錄不是靠自己就能完成，還要野手、其他隊友幫忙。上場中繼時其實沒太多想法，只希望止住失分，紀錄難得，昨天隊友幫忙留下10中繼紀念球，今天再拿10勝紀念球，打算兩顆球一起收藏。

本季10勝中有7勝對桃猿拿下，鄭凱文說，之前對戰桃猿成績不算突出，桃猿強打多，但職業球員需不停想辦法改變策略、求進步，從強隊桃猿手中拿下這麼多勝很開心。

林智勝中職

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