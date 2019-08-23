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中職／羅力7局好投連6季雙位數勝投 悍將擊退獅

2019-08-23 22:20中央社 台北23日電

中華職棒今天在天母棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，悍將先發投手羅力主投7局，僅失1分飆7次三振，加上打線敲16支安打，以11比2擊退獅隊，羅力也連6季達到雙位數勝投。

悍將2局上靠著高國輝敲陽春全壘打，及戴培峰敲1打點二壘安打，先馳得點。6局上更是從高孝儀的內野安打開始，王正棠、戴培峰、李宗賢、楊晉豪及胡金龍都敲出安打，攻下5分大局。

7局上高孝儀獲保送後，三壘手楊家維發生失誤，王正棠敲安打形成滿壘，李宗賢再補上二壘安打，帶有2分打點，接著張正偉也敲2打點安打，悍將以11比1拉開領先差距。

獅隊僅在3局下靠著莊駿凱、林靖凱、蘇智傑連續安打，攻下1分，以及8局下利用二壘手王正棠失誤，及江亮緯安打得第2分。終場悍將以11比2擊退獅隊，下半季目前暫居第3名。

悍將先發投手羅力用105球主投7局，僅被敲出4支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，失1分，演出優質先發，奪下本季第10勝，連5年、連6季在中職都達到雙位數勝投。

羅力賽後表示，這場投捕策略是積極攻擊好球帶，對於拿下10勝，他說：「能夠雙位數勝投感到很榮幸，今天比賽有好守備、打線得很多分，自己和球隊都拿下勝利，是一個雙贏局面。」

羅力高孝儀

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