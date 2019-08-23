中職／羅力第10勝到手 連6個球季2位數勝投

2019-08-23 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



富邦悍將隊洋投羅力今晚對統一獅隊投出7局、失1分的優質表現，率隊11：2獲勝，個人本季第10勝到手，中職生涯連續6個球季（連5年）拿到2位數勝投。

羅力2012年加入Lamigo桃猿隊，當時譯名為「雷力」，第1個球季投出戰績6勝1敗，隔年拿到11勝（12敗），14年轉戰韓職KT巫師隊。

2015年回鍋中職、加入義大犀牛隊，譯名改為羅力，當年拿到16勝（5敗），也是年度勝投王，16、17年再各以13勝（11敗）、16勝（4敗）連莊帶走勝投王。

去年羅力戰績10勝8敗，今晚賽前為9勝7敗，並在隊友火力支援下，拿到第10勝。他也是中職本季第4位10勝（以上）投手，前3人都是猿隊投手，分別是李茲（12勝）、尼克斯（11勝）、王溢正（11勝、今天賽前）。

此戰羅力僅在3局下兩人出局後，被連敲3支安打失1分，投完7局退場，只被敲出4支安打，飆出7次三振，本季累積126次奪三振，僅次於李茲的141K。

悍將隊在2局上先拿兩分，6局上靠高孝儀、王正棠安打、戴培峰、李宗賢、胡金龍安打及楊晉豪二壘打，打出5分大局，7局上再攻進4分，拉開差距。