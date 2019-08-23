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圖／中職林智勝三分炮 中信3比2暫時領先桃猿

2019-08-23 20:35聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟與桃猿在台中洲際棒球場的比賽，中信靠著第六棒一壘手林智勝二局下半擊出左外野方向三分打點全壘打，四局結束3比2暫時領先桃猿。

中信兄弟第六棒一壘手林智勝二局下半擊出左外野方向全壘打，回到休息區後與隊友擊掌。...
中信兄弟第六棒一壘手林智勝二局下半擊出左外野方向全壘打，回到休息區後與隊友擊掌。記者黃仲裕／攝影
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中信先發投手赫猛主投四局失兩分。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手赫猛主投四局失兩分。記者黃仲裕／攝影
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桃猿先發投手王溢正主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
桃猿先發投手王溢正主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
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林智勝中信兄弟

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