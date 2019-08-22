中職／林安可生涯首支再見安打 猿隊龍頭遭兄弟取代

2019-08-22 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



林安可。 資料照（截圖自獅隊官方粉絲團） 分享 facebook 統一獅、Lamigo桃猿隊今天在台南球場進行馬拉松大戰，超過四個半鐘頭才結束，雙方一共動用15名投手應戰，獅隊在延長11局下靠林安可揮出再見安打，以8：7獲勝，猿隊下半季排名掉到第二，被中信兄弟隊超前半場勝差。

猿隊洋投冠猛先發五局，被揮出五支安打、保送四次，失七分（四分自責）無關勝敗，本季出賽十場（六場先發）仍是一勝難求，戰績1敗1救援、防禦率5.91。

猿隊先發投手施子謙表現也不理想，投5.1局被揮出七支安打，包括四局上梁家榮三分砲，失六分全是自責分，同樣無關勝敗；他在最近三次先發任務，合計14.1局失15分，近況處於低潮。

此役打完前七局，獅隊7：6領先，第四任投手劉軒荅八局上面對首名打者林立，被轟出中外野方向全壘打，猿隊追成7：7平手；林立本季第15轟出爐，個人單季全壘打數再創新高。

延長11局下，獅隊面對猿隊第八位投手洪聖欽，郭峻偉、莊駿凱連揮安打，林靖凱中外野飛球把郭峻偉送上三壘，接著林安可揮出右外野滾地安打，也是生涯首支再見安打，連兩天獲選單場MVP。

林安可昨天八局下揮出關鍵二壘打攻下勝利打點，幫助獅隊4：2獲勝，今天再度扮演英雄，成為獅隊二連勝的大功臣。