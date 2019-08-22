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中職／萊福力7.1局好投 兄弟退悍將收3連勝

2019-08-22 22:07聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟先發投手萊福力先發7.1局失3分（2分自責分）。 記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手萊福力先發7.1局失3分（2分自責分）。 記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟隊今天在主場台中洲際棒球場對上富邦悍將隊，洋投萊福力先發7.1局失3分（2分自責分），加上打線發揮，終場以6：4勝出，拿下近期3連勝。

2局上悍將隊先有攻勢，林哲瑄安打上壘，于孟馗靠失誤上壘，林宥穎適時安打替球隊打下第1分。兄弟則在2局下靠彭政閔的安打展開反攻，之後黃鈞聲、王勝偉都靠保送上壘，吳東融在滿壘時再從包林傑手中選到保送擠回追平分。

兄弟詹子賢在3局下率先上場，從包林傑手中轟出右外野陽春全壘打，個人本季第20轟出爐（生涯單季新高），也替球隊打下超前分。

包林傑先發5局失2分退場，6局下林晨樺登板，兄弟林智勝揮出二壘打，之後推進上三壘，黃鈞聲選到四壞球保送形成一、三壘有人，王勝偉高飛犧牲打送回1分、吳東融擊出三壘滾地球造成失誤，兄弟再進帳1分。

7局下悍將隊新秀投手江國豪登板也有狀況，對詹子賢投出保送，接著被彭政閔、 林智勝揮出安打形成滿壘，賴鴻誠接替後，又讓張志豪揮出2分打點安打，兄弟將比數拉開為6：1。

悍將隊在8局上展開反撲，靠保送和安打攻占一、二壘後，高國輝、林哲瑄連續安打各送回1分，2出局一、三壘有人時，范國宸代打敲安再送回分數，讓比數形成2分差。而兄弟在第9局推出終結者李振昌關門，用14球連飆3K守住勝利。

萊福力今天主投7.1局，被敲出7支安打，送出4次三振，失2分，拿下本季第6勝，是他相隔1個月再奪勝投，也拿下到單場MVP。

林智勝林哲瑄

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