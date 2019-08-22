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影／詹子賢陽春砲 中信2比1暫時領先

2019-08-22 20:25聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟富邦悍將在台中洲際棒球場的比賽，中信兄弟靠著第三棒詹子賢三局下半擊出右外野方向陽春全壘打超前比數，五局結束，中信2比1暫時領先富邦。

中信兄弟先發投手萊福力主投三局失一分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手萊福力主投三局失一分。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟第三棒詹子賢三局下半擊出右外野方向陽春全壘打，帶有一分打點。記者黃仲裕／...
中信兄弟第三棒詹子賢三局下半擊出右外野方向陽春全壘打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟富邦悍將

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