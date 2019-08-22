ABL／林志傑披富邦12號 許晉哲：希望他成隊神

2019-08-22 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



在富邦勇士領隊蔡承儒（右）、總教練許晉哲（左）見證下，「野獸」林志傑（中）正式加盟。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 林志傑在今年結束與CBA浙江廣廈的10年合作關係後返台，並在上周與富邦勇士簽下複數年合約，新賽季將代表該隊出征東南亞職業聯盟（ABL），而為了展現對於林志傑的重視，富邦勇士也在今天為他舉辦加盟記者會，在家人見證下林志傑也從富邦領隊蔡承儒手中接下12號戰袍。

富邦育樂總經理暨富邦勇士領隊蔡承儒表示，今年球隊在正式轉戰ABL後，將面臨各隊洋將戰力的嚴苛考驗，不過富邦勇士期望透過本土戰力的補強，來應對更高強度的競爭，而林志傑就是最佳的人選，「他是國內籃球黃金世代的指標性球員，很開心他此刻選擇回國加入富邦勇士，為國內籃球注入一劑強心針。」

林志傑也坦言這次選擇加盟富邦勇士，主要是考慮到打球兼顧照顧家人，而今天包括他的老婆與小孩也都親臨現場見證「野獸回歸」，他說：「身為籃球員當然想要有更好的舞台，更職業的舞台，才能體現自己的價值，不管到哪一個聯盟打，作為一個球員就是要做好一個角色的認知，不管是訓練或是自身安排，都必須做好球員的角色。」

而這次扮演重要牽線人的總教練許晉哲則說：「要不要續留CBA對志傑來說是蠻大的困擾，確實有不少球隊還在爭取他，而我們球隊在今年做了很大的異動，那就是要去打ABL，我們需要志傑的加入給我們戰力上的幫助，以及在票房上的刺激，我把這樣的構想告訴志傑，我希望他能夠留在台灣退休，這對他來說會意義重大。」