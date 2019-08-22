親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA芝加哥公牛三大好球 (2018-19賽季)五大灌籃封阻 (2018-19賽季)

ABL／林志傑披富邦12號 許晉哲：希望他成隊神

2019-08-22 15:49聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在富邦勇士領隊蔡承儒（右）、總教練許晉哲（左）見證下，「野獸」林志傑（中）正式加...
在富邦勇士領隊蔡承儒（右）、總教練許晉哲（左）見證下，「野獸」林志傑（中）正式加盟。記者劉肇育／攝影
分享
林志傑在今年結束與CBA浙江廣廈的10年合作關係後返台，並在上周與富邦勇士簽下複數年合約，新賽季將代表該隊出征東南亞職業聯盟（ABL），而為了展現對於林志傑的重視，富邦勇士也在今天為他舉辦加盟記者會，在家人見證下林志傑也從富邦領隊蔡承儒手中接下12號戰袍。

富邦育樂總經理暨富邦勇士領隊蔡承儒表示，今年球隊在正式轉戰ABL後，將面臨各隊洋將戰力的嚴苛考驗，不過富邦勇士期望透過本土戰力的補強，來應對更高強度的競爭，而林志傑就是最佳的人選，「他是國內籃球黃金世代的指標性球員，很開心他此刻選擇回國加入富邦勇士，為國內籃球注入一劑強心針。」

林志傑也坦言這次選擇加盟富邦勇士，主要是考慮到打球兼顧照顧家人，而今天包括他的老婆與小孩也都親臨現場見證「野獸回歸」，他說：「身為籃球員當然想要有更好的舞台，更職業的舞台，才能體現自己的價值，不管到哪一個聯盟打，作為一個球員就是要做好一個角色的認知，不管是訓練或是自身安排，都必須做好球員的角色。」

而這次扮演重要牽線人的總教練許晉哲則說：「要不要續留CBA對志傑來說是蠻大的困擾，確實有不少球隊還在爭取他，而我們球隊在今年做了很大的異動，那就是要去打ABL，我們需要志傑的加入給我們戰力上的幫助，以及在票房上的刺激，我把這樣的構想告訴志傑，我希望他能夠留在台灣退休，這對他來說會意義重大。」

許晉哲也坦言，希望林志傑加入後能夠扮演傳承角色，並如同過去他在浙江廣廈成為該隊的隊魂，未來也成為富邦勇士的「隊神」，林志傑則說：「我現在剛加入，我會想要盡量熟悉富邦體系，跟隊友有更好默契，在ABL聯賽能達到教練要求的球風，努力在場上打出更好的比賽，讓球迷覺得進場是很值得的。」

「野獸」林志傑正式加盟富邦勇士。記者劉肇育／攝影
「野獸」林志傑正式加盟富邦勇士。記者劉肇育／攝影
分享

富邦勇士林志傑蔡承儒

相關新聞

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／831大限前 猿隊新洋投多猛抵台

2019-08-22 14:38

中職／悍將X史努比聯名商品熱銷 銷售額上看600萬

2019-08-22 15:14

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

中職／林安可關鍵二壘打屠猿 獅隊終獲下半季第10勝

2019-08-21 22:13

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

中職／台中金控大戰延賽 羅力拚10勝再等等

2019-08-21 18:32

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／李茲狂飆13K 獅隊唯一不到10勝

2019-08-21 00:05

中職／李茲狂飆13K追平隊史 12勝獨居勝投王

2019-08-20 22:27

圖／中職李茲投六局無失分13K 桃猿擊敗統一

2019-08-20 22:20

影／暴力猿發威連下4分 五局結束5比0暫時領先統一

2019-08-20 20:46

中職／黃忠義之子黃紹熙 簽約金80萬加盟獅隊

2019-08-20 18:43

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

若轉戰中國創生涯第二春 馬布瑞看好林書豪效應

2019-08-22 10:50

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

NBA／鬥牛時不能包夾？球星正反意見不一

2019-08-22 14:15

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

NBA／秀後撤步與金雞獨立跳投 西蒙斯展現球技大提升

2019-08-22 13:00

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

NBA／錯失年度MVP 哈登附和「政治陰謀說」

2019-08-22 09:33

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03

龍舟／中華隊擊敗中國 世錦賽2000公尺奪金

2019-08-21 21:04

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

NBA／達德利占安東尼缺？爭議發言引球員唇槍舌戰

2019-08-22 14:41

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

NBA／雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

2019-08-22 10:57

中職／台中金控大戰 因雨延賽

2019-08-21 18:12

世籃賽／FIBA官網戰力排行榜更新 塞爾維亞擠下美國登頂

2019-08-22 15:18

中職／林安可關鍵二壘打屠猿 獅隊終獲下半季第10勝

2019-08-21 22:13

NBA／快艇和巫師迎新「聲」畢拉普斯 、巴特勒任球評

2019-08-22 11:29

SBL／夠了、也倦了...助攻王蘇翊傑高掛球鞋

2019-08-21 23:58

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

世羽賽／寶島內戰勝出 麟洋配闖16強

2019-08-21 22:41

SBL／確定有洋將選秀會 外籍生加入暫緩

2019-08-21 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top