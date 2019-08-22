親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA後場球員五大火鍋封阻 (2018-19賽季)Giannis Antetokounmpo三大好球 (2018-19賽季)

鼓鼓呂思緯操刀全運會主題曲 熱血創作今天曝光

2019-08-22 10:31聯合報 記者張裕珍╱即時報導

108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題，製作首支形象短片，並邀來創作歌手鼓鼓呂思緯，替全運會量身打造主題曲，全新創作「自己人」歌曲熱血輕快、節奏鮮明，傳達運動場上不只是競爭對手，賽場外我們都是自己人的概念，也號召民眾屆時都能進場挺全運、挺自己人，創作「自己人」今天在各大數位平台上架。

全國運動會是國內規模與等級最大的綜合運動會，今年主辦全運會的桃園市政府以「你哪裡人」為行銷主軸，吸引更多民眾關注全運會，今天上線的首支形象短片也以「你哪裡人」為題，邀請全國各地多次在運動場上奪得佳績的棒球田徑、排球、武術、拳擊、輕艇等選手，在鏡頭前小試身手，並重複講述略帶霸氣的台詞「你哪裡人」，希望加深觀眾印象。

而在形象短片中背景音樂即是首度曝光的全運會主題曲「自己人」，由鼓鼓呂思緯操刀詞曲並演唱，市府指出，主題曲名為「自己人」，不但呼應行銷主軸「你哪裡人」，也蘊含「只要挺運動，都是自己人」之意，副歌寫道「不管你是哪裡人，在這裡都會是自己人」更強調，運動將大家聚集在一起，在運動場上的對手，其實都是互相學習、打氣與砥礪的對象。

市府指出，形象短片可上「桃園事」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tycgnews/欣賞，鼓鼓也在影片中有客串演出，「自己人」一曲已於KKBox、Spotify、Apple Music、LINE MUSIC、FriDay音樂及MyMusic等各大數位平台上架，完整版MV預計9月推出，詳情可鎖定「桃園事」臉書粉絲專頁，瞭解更多全運會資訊。

108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題的首支...
108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題的首支形象短片，邀請多項運動選手參與演出。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題的首支...
108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題的首支形象短片，邀請多項運動選手參與演出。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題的首支...
108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題的首支形象短片，並邀來創作歌手鼓鼓呂思緯，替全運會量身打造主題曲「自己人」，他也在短片中客串演出。圖／桃園市政府新聞處提供
分享

全運會田徑棒球

相關新聞

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

中職／林安可關鍵二壘打屠猿 獅隊終獲下半季第10勝

2019-08-21 22:13

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

中職／台中金控大戰延賽 羅力拚10勝再等等

2019-08-21 18:32

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

中職／李茲狂飆13K 獅隊唯一不到10勝

2019-08-21 00:05

中職／李茲狂飆13K追平隊史 12勝獨居勝投王

2019-08-20 22:27

圖／中職李茲投六局無失分13K 桃猿擊敗統一

2019-08-20 22:20

影／暴力猿發威連下4分 五局結束5比0暫時領先統一

2019-08-20 20:46

中職／黃忠義之子黃紹熙 簽約金80萬加盟獅隊

2019-08-20 18:43

棒球／LLB少棒賽現女投手 海盜教頭讚像「雷神」

2019-08-20 16:40

中職／獅隊戰績直直落 洋投效率4隊最差

2019-08-20 15:53

中職／隊史30周年大崩盤 獅隊近11季最大危機

2019-08-20 14:54

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

世羽賽／山口茜爆冷出局 戴資穎拚重返球后

2019-08-21 11:23

NBA／看好哈沃德貢獻 柏金斯：湖人需要他

2019-08-21 15:00

世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

世籃賽／美澳熱身賽對決 英格斯：要暴扣米契爾

2019-08-21 14:20

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

世籃賽／波總讚澳洲是勁敵 美國隊移訓也交心

2019-08-21 15:18

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

SBL／蘇翊傑結束球員生涯 最難割捨球迷喝采

2019-08-21 14:57

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top