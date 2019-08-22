鼓鼓呂思緯操刀全運會主題曲 熱血創作今天曝光

2019-08-22 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國運動會將於10月份在桃園登場，市府今天公布以「你哪裡人」為主題，製作首支形象短片，並邀來創作歌手鼓鼓呂思緯，替全運會量身打造主題曲，全新創作「自己人」歌曲熱血輕快、節奏鮮明，傳達運動場上不只是競爭對手，賽場外我們都是自己人的概念，也號召民眾屆時都能進場挺全運、挺自己人，創作「自己人」今天在各大數位平台上架。

全國運動會是國內規模與等級最大的綜合運動會，今年主辦全運會的桃園市政府以「你哪裡人」為行銷主軸，吸引更多民眾關注全運會，今天上線的首支形象短片也以「你哪裡人」為題，邀請全國各地多次在運動場上奪得佳績的棒球、田徑、排球、武術、拳擊、輕艇等選手，在鏡頭前小試身手，並重複講述略帶霸氣的台詞「你哪裡人」，希望加深觀眾印象。

而在形象短片中背景音樂即是首度曝光的全運會主題曲「自己人」，由鼓鼓呂思緯操刀詞曲並演唱，市府指出，主題曲名為「自己人」，不但呼應行銷主軸「你哪裡人」，也蘊含「只要挺運動，都是自己人」之意，副歌寫道「不管你是哪裡人，在這裡都會是自己人」更強調，運動將大家聚集在一起，在運動場上的對手，其實都是互相學習、打氣與砥礪的對象。