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中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

中華職棒聯盟秘書長馮勝賢（右2）1988年隨台中市太平國小出征威廉波特，與外國小...
中華職棒聯盟秘書長馮勝賢（右2）1988年隨台中市太平國小出征威廉波特，與外國小球員留下合影。圖／馮勝賢提供
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1988年來到威廉波特，身高僅142公分的馮勝賢是板凳中的板凳，跟著台中市太平國小少棒隊一起成為世界冠軍；相隔31年，中華職棒聯盟祕書長馮勝賢，即將以開球嘉賓的身分重返威廉波特。

馮勝賢近期與世界棒球12強賽教練團成員王建民赴美觀察球員，盤點可用之兵，在安排行程時，因目前隸屬於費城人體系的林鋅杰，效力球隊正是短期1A威廉波特橫鋸隊（Williamsport Crosscutters），難得來到這座曾在自己的棒球經歷中留下珍貴版圖的城市，馮勝賢有了舊地重遊的念頭。

馮勝賢請聯盟國際組聯繫，附上1988年的奪冠照片，希望能再造訪這座少棒聖地，看看博物館、留下與當年相似的照片，在今天收到回覆，不僅歡迎他們來到球場，甚至邀請馮勝賢擔任開球嘉賓，他笑說：「我也嚇了一跳。」

來自賽會的邀約，讓馮勝賢驚喜萬分，「31年前去過的地方，以前就一直想有機會希望可以再去看看。」當年出征威廉波特，馮勝賢還只是小學五年級，個頭特別嬌小，他並非主力球員，因此少了拚輸贏的壓力，多了與各國小球員交流的記憶，尤其懷念曾在那裡滑草的經驗，他分享當年與三位外國小球員的合照，笑說希望能在同個地方再留下照片。

「本來只是想去看一下、拍個照，收到（開球）邀約，我也覺得很驚訝。」31年前，只是單純享受在威廉波特滑草的小球員，即將在美國時間24日中午以開球嘉賓身分站上球場，馮勝賢感謝這次機緣巧合，讓他一圓多年想要重返威廉波特的想法，「今年剛好也是50周年（中華隊前進威廉波特）。」

中職秘書長馮勝賢。 報系資料照
中職秘書長馮勝賢。 報系資料照
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馮勝賢世界棒球12強費城人

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