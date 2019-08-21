中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



統一獅隊新秀林安可擊出超前分安打。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 統一獅隊廿二歲新人林安可升上一軍十二天，製造不少驚奇，昨天在台南球場對Lamigo桃猿之戰八局下，揮出左外野深遠二壘打，成為致勝一擊，幫助獅隊四比二獲勝，下半季勝場終於達到二位數。

獅隊昨天賽前九勝廿一敗，如果再輸球，勝率就要掉到三成以下；林安可這一擊讓獅隊逃過難看場面，儘管目前勝率三成廿三也不理想，落後排名第一的猿隊（十八勝十三敗）還有八場勝差，全隊士氣總算有些回升。

林安可前三次打擊沒有安打，吞下兩次三振，八局下面對猿隊中繼投手王躍霖，揮出關鍵二壘打攻下勝利打點，獲選單場ＭＶＰ，他對現場超過兩千八百名球迷說：「感謝大家為我們加油，獅隊會愈來愈好。」

猿隊洋投尼克斯先發七局，被揮出七支安打，失兩分無關勝敗，挑戰本季第十二勝未成，勝場數仍和王溢正並列全聯盟第二，落後李茲一勝。

獅隊左投江辰晏先發六局，被安打五、失分二，飆出九次三振，同樣優質表現無關勝敗，本季戰績仍是四勝七敗，還未甩掉四連敗；獅隊第三任投手劉軒荅投一局無失分，本季第三勝到手，生涯兩年仍無敗績。

兩隊打完前七局二比二平手，獅隊八局下面對王躍霖，開路先鋒林靖凱安打上壘後，林安可追加二壘打攻下超前分，潘武雄再補上二壘打送回林安可，獅隊終止三連敗。

蘇智傑四打數二安打，二局下轟出陽春砲，成為獅隊近三季首位廿轟打者；潘武雄前兩打席被尼克斯三振，跨場連七打席被K，寫下個人生涯最慘紀錄，也是中職史上第二慘，但六局下突襲短打形成內野安打，八局下二壘打更有致命效果，充分發揮老將價值。