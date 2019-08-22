日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

開季之後一路在低檔徘徊，4月27日之後就在墊底位置不曾擺脫的歐力士猛牛隊，最近的大反攻開始看到了希望。

歐力士原本幾乎被視為「墊底保證席」，經過上週末對羅德3連勝橫掃，8月份打出本季最佳的單月成績之後，搖身一變成了CS季後賽的大黑馬。昨天以14比4大勝洋聯龍頭軟銀之後，轉眼間，歐力士距離脫離老六只有0.5場勝差，今天（22日）就有機會送給近況低迷的日本火腿隊。就連離拿到季後賽門票的第三名，也只有差距2.5場，猛牛軍團已經為太平洋聯盟的戰局投下極大的變數。

歐力士隊8月份異軍突起的主要原因，除了季中從中日龍隊交易過來的洋砲摩亞（Steven Moya），搭配火力正夯的吉田正尚、羅梅洛（Stefen Romero），以及交流戰打擊王中川圭太組成新中心打線，8月份團隊打擊率超過3成，15日對戰西武還打下本季單場新高的20分，原本貧弱的攻擊打線脫胎換骨，是主要關鍵之外，先發投手戰力充足，更是歐力士隊接下來會讓各隊不敢輕忽他們的原因。

2016年在冬盟表現突出的吉田正尚(左)，現在已經成為歐力士陣中主力打者，本季至今打擊率高達.325，有21支全壘打。 中華職棒聯盟／提供 分享 facebook

截至8月20日為止，歐力士團隊防禦率3.99雖然排名第五，不過先發投手平均防禦率3.76卻是洋聯第一。榊原翼以及防禦率王山本由伸先後因傷登錄抹消，一度讓歐力士籠罩在愁雲慘霧，畢竟他是洋聯本季最強的先發投手之一。不過隨後先發輪值重組，以拿下9勝的山岡泰輔為首，加上田嶋大樹、K-鈴木，選手補償身分加盟的竹安大知上週投出生涯首場一軍完封勝，加上洋投艾伯斯（Andrew Albers）重返一軍。再來就是從育成出身的張奕適時竄起，剛好填補山本由伸缺陣之後的空缺，更是讓歐力士先發輪值如虎添翼。

張奕在在8月8日對日本火腿，先發6局僅僅被擊出2支安打，失掉1分投出優質先發，奪下日職一軍首勝，並成為日本職棒史上，第一位育成野手出身、獲得勝投的球員。上週先發對戰聯盟最強攻擊隊伍西武獅，張奕先發5局失掉4分，靠著隊友強大的攻勢掩護，終場以20：8大勝西武。張奕先發2連勝，幫助歐力士終止4連敗。

張奕2第度先發，歐力士隊友幫他狂灌20分，想不要贏也難！ 圖／台中台壽保提供 分享 facebook

在他加入先發輪值之後，歐力士的先發戰力維持不墜，也將山本由伸受傷的陰霾降低，這段時間打出9勝4敗的戰績。而原本有隱憂的歐力士牛棚，主要是守護神增井浩俊所拖累，不過增井浩俊在轉任佈局投手之後，近來恢復到他過去曾在2012年拿下洋聯最佳中繼投手的風采，搭配近藤大亮、海田智行，以及新守護神狄克森（Brandon Dickson）組成全新勝利方程式之後，牛棚的安定感大增。

張奕的適時崛起，無疑在歐力士在這一波氣勢竄升當中扮演推波助瀾的角色，也是閃亮的一顆新星。歐力士季初一口氣流失金子千尋（後加盟日本火腿改名為金子弌大）、西勇輝兩大強投時，曾經被各界看衰，不過一個球季下來，除了山本由伸從中繼轉任先發大活躍，榊原翼、張奕等季前未被注意的育成出身選手更是搖身一變成為先發戰力，這些年紀都在25歲以下的年輕投手一一冒出頭，讓歐力士球迷看到未來幾年重建的希望，甚至有機會在近年內構築洋聯數一數二的投手王國。

歐力士另一位新秀先發投手榊原翼本季戰績3勝4敗，但防禦率是相當優異的2.72。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ 攝影 分享 facebook

8月之後的猛牛軍團收穫還不少！取得2014年以來的季後賽門票，出現了大逆轉的希望。