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日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00Hiyan

開季之後一路在低檔徘徊，4月27日之後就在墊底位置不曾擺脫的歐力士猛牛隊，最近的大反攻開始看到了希望。

歐力士原本幾乎被視為「墊底保證席」，經過上週末對羅德3連勝橫掃，8月份打出本季最佳的單月成績之後，搖身一變成了CS季後賽的大黑馬。昨天以14比4大勝洋聯龍頭軟銀之後，轉眼間，歐力士距離脫離老六只有0.5場勝差，今天（22日）就有機會送給近況低迷的日本火腿隊。就連離拿到季後賽門票的第三名，也只有差距2.5場，猛牛軍團已經為太平洋聯盟的戰局投下極大的變數。

歐力士隊8月份異軍突起的主要原因，除了季中從中日龍隊交易過來的洋砲摩亞（Steven Moya），搭配火力正夯的吉田正尚、羅梅洛（Stefen Romero），以及交流戰打擊王中川圭太組成新中心打線，8月份團隊打擊率超過3成，15日對戰西武還打下本季單場新高的20分，原本貧弱的攻擊打線脫胎換骨，是主要關鍵之外，先發投手戰力充足，更是歐力士隊接下來會讓各隊不敢輕忽他們的原因。

2016年在冬盟表現突出的吉田正尚(左)，現在已經成為歐力士陣中主力打者，本季至...
2016年在冬盟表現突出的吉田正尚(左)，現在已經成為歐力士陣中主力打者，本季至今打擊率高達.325，有21支全壘打。 中華職棒聯盟／提供
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截至8月20日為止，歐力士團隊防禦率3.99雖然排名第五，不過先發投手平均防禦率3.76卻是洋聯第一。榊原翼以及防禦率王山本由伸先後因傷登錄抹消，一度讓歐力士籠罩在愁雲慘霧，畢竟他是洋聯本季最強的先發投手之一。不過隨後先發輪值重組，以拿下9勝的山岡泰輔為首，加上田嶋大樹、K-鈴木，選手補償身分加盟的竹安大知上週投出生涯首場一軍完封勝，加上洋投艾伯斯（Andrew Albers）重返一軍。再來就是從育成出身的張奕適時竄起，剛好填補山本由伸缺陣之後的空缺，更是讓歐力士先發輪值如虎添翼。

張奕在在8月8日對日本火腿，先發6局僅僅被擊出2支安打，失掉1分投出優質先發，奪下日職一軍首勝，並成為日本職棒史上，第一位育成野手出身、獲得勝投的球員。上週先發對戰聯盟最強攻擊隊伍西武獅，張奕先發5局失掉4分，靠著隊友強大的攻勢掩護，終場以20：8大勝西武。張奕先發2連勝，幫助歐力士終止4連敗。

張奕2第度先發，歐力士隊友幫他狂灌20分，想不要贏也難！ 圖／台中台壽保提供
張奕2第度先發，歐力士隊友幫他狂灌20分，想不要贏也難！ 圖／台中台壽保提供
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在他加入先發輪值之後，歐力士的先發戰力維持不墜，也將山本由伸受傷的陰霾降低，這段時間打出9勝4敗的戰績。而原本有隱憂的歐力士牛棚，主要是守護神增井浩俊所拖累，不過增井浩俊在轉任佈局投手之後，近來恢復到他過去曾在2012年拿下洋聯最佳中繼投手的風采，搭配近藤大亮、海田智行，以及新守護神狄克森（Brandon Dickson）組成全新勝利方程式之後，牛棚的安定感大增。

張奕的適時崛起，無疑在歐力士在這一波氣勢竄升當中扮演推波助瀾的角色，也是閃亮的一顆新星。歐力士季初一口氣流失金子千尋（後加盟日本火腿改名為金子弌大）、西勇輝兩大強投時，曾經被各界看衰，不過一個球季下來，除了山本由伸從中繼轉任先發大活躍，榊原翼、張奕等季前未被注意的育成出身選手更是搖身一變成為先發戰力，這些年紀都在25歲以下的年輕投手一一冒出頭，讓歐力士球迷看到未來幾年重建的希望，甚至有機會在近年內構築洋聯數一數二的投手王國。

歐力士另一位新秀先發投手榊原翼本季戰績3勝4敗，但防禦率是相當優異的2.72。 ...
歐力士另一位新秀先發投手榊原翼本季戰績3勝4敗，但防禦率是相當優異的2.72。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ 攝影
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8月之後的猛牛軍團收穫還不少！取得2014年以來的季後賽門票，出現了大逆轉的希望。

Hiyan製表
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張奕歐力士

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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