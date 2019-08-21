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中職／林安可關鍵二壘打屠猿 獅隊終獲下半季第10勝

2019-08-21 22:13聯合報 記者藍宗標╱即時報導

統一獅隊新秀林安可擊出超前分安打。 圖／取自獅隊粉絲團
統一獅隊新秀林安可擊出超前分安打。 圖／取自獅隊粉絲團
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統一獅隊今天在台南球場對Lamigo桃猿之戰，22歲新人林安可八局下立大功，關鍵二壘打攻下超前分，幫助獅隊4：2獲勝，下半季勝場終於達到二位數。

獅隊終止三連敗，下半季戰績10勝21敗，落後排名第一的猿隊（18勝13敗）八場勝差，因為這一勝，勝率也升至3成23，暫時逃過跌到3成以下的難看場面。

猿隊洋投尼克斯先發七局失兩分、無關勝敗，挑戰本季第12勝未成，勝場數仍和王溢正並列全聯盟第二，落後李茲一勝。

獅隊左投江辰晏先發六局失兩分，飆出九次三振，同樣優質表現無關勝敗，本季戰績仍是4勝7敗，還未掉四連敗。

此役打完前七局2：2平手，陳俊秀、蘇智傑在第二局先後開轟，本季分別達到17、20轟，蘇智傑成為獅隊近三季首位20轟打者，本季排名獨居全聯盟第四，落後榜首朱育賢五轟。

獅隊八局下面對猿隊第二任投手王躍霖，開路先鋒林靖凱安打上壘後，林安可追加二壘打，攻下勝利打點，潘武雄再補上二壘打，攻下全隊第四分，終場以兩分之差保住勝果。

潘武雄今天前兩打席被尼克斯三振，跨場連七打席被K，寫下個人生涯最慘紀錄，也是中職史上第二慘，但六局下突襲短打形成內野安打，八局下二壘打也有致命效果，充分發揮老將價值。

潘武雄尼克蘇智傑

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