中職／台中金控大戰延賽 羅力拚10勝再等等

2019-08-21 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



台中金控大戰因雨取消。圖／取自中職粉絲專頁 分享 facebook

中華職棒原定今天在台中洲際球場進行的富邦悍將、中信兄弟之戰，因為下雨導致場地狀況不佳，聯盟宣布延賽，賽務部日後再公布補賽時間、地點。

今天這場金控大戰，悍將隊本來預定洋投羅力先發，對決兄弟隊黃恩賜，比賽取消後，羅力爭取本季第十勝還要再等等。

羅力目前戰績9勝7敗，防禦率3.27暫居全聯盟第一，他在中職已連續五季投出二位數勝投，今年完成「連六」問題不大，生涯81勝紀錄在中職史上排名第七，也是洋投第二多，只落後前興農牛隊勇壯（108勝）。