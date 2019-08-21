親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

韓國瑜車子被裝追蹤器？ 王淺秋：是有疑慮

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

運動筆記半夜跑HURT互相傷害才能更快奶爸團
健行筆記桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點新竹尖石鄉-魯壁山、東穗山Ｏ型
NBA後場球員五大火鍋封阻 (2018-19賽季)Giannis Antetokounmpo三大好球 (2018-19賽季)

中職／台中金控大戰 因雨延賽

2019-08-21 18:12聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中華職棒中信與富邦在台中洲際棒球場的比賽，因為天候及場地因素，在雙方總教練的討論之下，決定延期比賽，比賽將在中職補賽周舉行，地點與日期另行決定。

中信與富邦在台中洲際棒球場的比賽，因為天候及場地影響，延至補賽周舉行。記者黃仲裕...
中信與富邦在台中洲際棒球場的比賽，因為天候及場地影響，延至補賽周舉行。記者黃仲裕／攝影
分享

中職棒球中華職棒

相關新聞

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

中職／台中金控大戰延賽 羅力拚10勝再等等

2019-08-21 18:32

中職／李茲狂飆13K 獅隊唯一不到10勝

2019-08-21 00:05

中職／李茲狂飆13K追平隊史 12勝獨居勝投王

2019-08-20 22:27

圖／中職李茲投六局無失分13K 桃猿擊敗統一

2019-08-20 22:20

影／暴力猿發威連下4分 五局結束5比0暫時領先統一

2019-08-20 20:46

中職／黃忠義之子黃紹熙 簽約金80萬加盟獅隊

2019-08-20 18:43

棒球／LLB少棒賽現女投手 海盜教頭讚像「雷神」

2019-08-20 16:40

中職／獅隊戰績直直落 洋投效率4隊最差

2019-08-20 15:53

中職／隊史30周年大崩盤 獅隊近11季最大危機

2019-08-20 14:54

中職／張志豪、林益全緊追 威脅三冠王朱育賢

2019-08-20 00:12

中職／沉默王牌潘威倫 紀錄高牆後輩難跨越

2019-08-19 07:00

日職／年紀大又不會守 巴倫汀為何還這麼搶手？

2019-08-19 07:00

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

中職／陳仕朋橫空出世 攜手王溢正挑戰空前紀錄

2019-08-13 07:00

日職／砸大錢無效 歐力士不如培養更多張奕

2019-08-12 07:00

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

中職／味全新兵多又年輕 可考慮出借賺實戰經驗

2019-07-31 07:00

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08

日職／千賀滉大做榜樣 育成球員成軟銀支柱

2019-07-23 07:00

日職／洋聯新人王之爭 甲斐野央對決高橋礼

2019-07-22 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

世羽賽／戴資穎登第一球場 白馭珀闖頭關

2019-08-20 21:05

MLB／電子好球帶試用上路 克蕭：蠢斃了

2019-08-21 08:16

NBA／湖人評估身手 洛城試訓哈沃德等3人

2019-08-21 09:37

中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

2019-08-21 07:00

日職／王柏融對西武3支1甩低潮 火腿仍2:4落敗

2019-08-20 20:08

世羽賽／山口茜爆冷出局 戴資穎拚重返球后

2019-08-21 11:23

日職／王柏融重扛守備3支1 火腿輸球仍在B段班

2019-08-20 20:30

NBA／看好哈沃德貢獻 柏金斯：湖人需要他

2019-08-21 15:00

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

世羽賽／女力當道王子落敗 小天、小戴接力出賽

2019-08-21 00:12

日職／5局觸身帶動攻勢 王柏融第三打席內滾

2019-08-21 19:02

SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11

世籃賽／美澳熱身賽對決 英格斯：要暴扣米契爾

2019-08-21 14:20

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

U15亞青少棒／林孟佶4局無失分 中華不敵日本

2019-08-20 22:01

NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56

世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21

MLB／關機休養本季報銷 塞爾：責任我來擔

2019-08-21 09:27

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

中職／李茲狂飆13K追平隊史 12勝獨居勝投王

2019-08-20 22:27

世羽賽／逆轉差一步 王子維止步第二輪

2019-08-20 20:07

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

羽球賽╱林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

世籃賽／波總讚澳洲是勁敵 美國隊移訓也交心

2019-08-21 15:18

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

世籃賽／綠衫軍新舊將齊聚 美國22日戰澳洲

2019-08-20 17:19

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

SBL／蘇翊傑結束球員生涯 最難割捨球迷喝采

2019-08-21 14:57

中職／李茲狂飆13K 獅隊唯一不到10勝

2019-08-21 00:05

MLB／馬林魚故意砸亞古納？ 勇士教頭爆氣被驅

2019-08-21 12:43

MLB／核彈頭範本 史布林格本季十度首棒開轟

2019-08-21 10:39

NBA／助老鷹未來步正軌有功 總管獲升職與延約

2019-08-21 11:50

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top