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中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01聯合報 記者藍宗標╱即時報導

獅隊正邁向隊史最慘戰績路上，不過史上最慘球隊無疑是2003年第一金剛隊。 聯合報...
獅隊正邁向隊史最慘戰績路上，不過史上最慘球隊無疑是2003年第一金剛隊。 聯合報系資料照
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統一獅隊昨天在台南球場2：7不敵Lamigo桃猿隊，吞下三連敗、近九戰第七敗，下半季勝率掉到3成，今年敗場數已達55敗，最後30場比賽必須拚出五成以上勝率，才能逃過2015年締造的隊史最慘69敗紀錄。

中職下半季賽事到昨天獅、猿戰結束剛好進行一半，各隊都出賽30場，獅隊9勝21敗被其他三隊遠遠拋開，勝場數只有猿隊（排名暫居榜首）的一半，和上半季同期11勝1和18敗相較，團隊表現更難看。

獅隊2002年勝率3成72（出賽90場，戰績32勝4和54敗）是隊史最差紀錄，中職2009年縮成四隊、改為現行賽制以來，獅隊2015年49勝2和69敗包辦上、下半季和年度排名墊底，本季最後30戰如果沒有超水準表現，恐怕複製四年前全部倒數第一的命運。

獅隊在2015年下半季23勝1和36敗，也是過去十年半季最差表現，今年最後30戰至少要有16勝，否則半季敗場數就會追平四年前，寫下2009年以來最難看的數字，更別提整季敗場也會創下隊史新高。

中職開打30年，單季最多敗紀錄是2012年興農牛隊77敗，敗場數突破70大關發生過五次，最近是中信兄弟隊去年71敗。

當年第一金剛對兄弟象一勝難求，創下單季對戰20場一勝未得的難堪紀錄。 聯合報系資...
當年第一金剛對兄弟象一勝難求，創下單季對戰20場一勝未得的難堪紀錄。 聯合報系資料照
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至於史上最慘球隊無疑是2003年第一金剛隊，出賽100場只有20勝9和71敗，勝率2成20是史上最低，未來被超越的機會應該很低；金剛隊當年最難看的紀錄是對戰兄弟隊20場，連一勝都拿不到，以2和18敗收尾，結束短短一年隊史，2004年由猿隊前身La new熊隊接手。

中職統一獅中信兄弟

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