中職／仲裁贏家陳子豪 炸裂聲中拚單季20轟

中信兄弟今年有兩位球員提出仲裁，一位是「周董」周思齊，一位則是才24歲就已經征戰多年的陳子豪。結果是一家歡樂一家愁，周思齊在5月輸掉仲裁後成績溜滑梯，陳子豪則是在6月勝出越打越好。他是所有聯盟列案11起仲裁中，唯一由勞方獲勝的球員。

業餘時期陳子豪的怪力就備受矚目，2013年參加首屆高中生選秀會，還讓Lamigo及兄弟同時指名，可見他的成績有目共睹。加入職棒後，被稱作強打少年，連應援曲都用「炸裂」作為起頭，前幾年適逢中職打擊年，原本力量就驚人的他，長打率更是高得嚇人。

陳子豪在業餘時期就以怪力聞名，進入職棒後長打率、全壘打數都相當優異，果然是真的強打少年。 聯合報系資料照片 分享 facebook

陳子豪在2018年歷經應援曲遭戲弄事件，但他並沒有因此被擊垮，這對年輕球員而言十分難得。他今年成績與前一年相比雖然有所下滑，但主要是受到比賽用球修正影響，本季大部分球員都有下修成績的趨勢。在出賽115場的288個打數中，他有88支安打、13支全壘打，整體而言仍然是不錯的表現，只是他的長打率從0.622跌到0.449，打擊率由0.336下修至0.290。

今年仲裁結果出爐前，陳子豪出賽47場，149個打數中擊出46支安打、7支全壘打、24分打點，長打率0.497、打擊率0.309。整體看似比去年還優異，但內容則是十分不穩定，曾經單月打擊率僅有0.240，還一度被排到第9棒，不像是他應該出現的棒次。

就在6月14日仲裁出爐後，陳子豪出賽38場，139打數中擊出42支安打、9支全壘打、40分打點，長打率0.532、打擊率0.302。對照仲裁前的成績，雖然少了9場比賽，只少4支安打，但竟然繳出一樣74個壘打數，這凸顯他的長打率有顯著提升。其中全壘打數則是關鍵，「人逢喜事精神爽」，三響砲及雙響砲都來報到了，讓比賽「炸裂．陳子豪」的應援聲響徹雲霄。同期的開轟數，也僅次於張志豪的12支及朱育賢10支，讓他本季的全壘打達到16支。

「炸裂．陳子豪」！陳子豪不但常常不負眾望擊出全壘打，24歲的他生涯還有2次三響砲演出！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

此外陳子豪在打點方面也有明顯的升溫，原本2場才1分打點，仲裁之後平均每場超過1分打點，而且平均來看幾乎快要有安打就有打點。這對陳子豪或中信兄弟而言，都是絕佳的利多，讓他從後段棒次，再度重返中心打者。在周思齊的低潮期中，他適時彌補戰力，幫助球隊串聯火力，下半季目前戰績躍升成為第二。

陳子豪這幾場開轟的比率約為4場1支，中信兄弟還有20場比賽，因此他有機會再打出4至5支全壘打。他生涯單季最多全壘打數為19支，非常有機會突破個人紀錄，挑戰首次20轟。

黃衫軍目前面臨世代交替的階段，精神領袖彭政閔今年結束後就將退休，即使還有林智勝及張志豪，也都是高齡老將，隨時可能老化、退役。陳子豪目前才24歲，已經有這樣的成績，加上身處明星製造機的球隊，只要更加穩定，延續今年拿到高薪後的表現，絕對有機會接班彭政閔，成為新的球隊領袖，同時他未來還有很長遠的路，也很有機會刷新許多聯盟紀錄。